黑澀會丫頭自拍照令網民嚇破膽　詹子晴回應更驚人：因為有背後靈

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑敬業的螢幕形象深植人心，圈內人緣極好的她，早前與好姊妹郭書瑤（瑤瑤）出國錄影，事後PO出私下在房間內玩瘋的照片，網友乍看鏡子反射差點嚇歪：「一開始以為長髮女是妳的背影！」

丫頭最近和郭書瑤一起去韓國錄影。（IG@ava112411）

丫頭最近和郭書瑤最近飛往韓國出外景，不時在IG更新照片，其中一張對鏡自拍的照片中，可以看到她放下一頭長髮，身穿格紋襯衫，短版剪裁隱約露出平坦小腹，搭配高腰牛仔褲相當有型。

丫頭曬出對鏡自拍照，意外嚇到部份網友。（IG@ava112411）

格外引起討論的是，網友乍看以為鏡子反射的是丫頭的背影，但直到她開玩笑說：「我的室友會通靈，郭書瑤這樣好正」，大家才恍然大悟瑤瑤躲在她背後，穿著無袖背心的閨蜜似乎拿了一頂假髮，雖然正臉沒入鏡，仍有超強存在感！

丫頭高EQ回應網友質疑。（IG@ava112411）

此外，有網友在留言區反應：「闆娘您是不是有P圖？臉變形了啦！」但也有粉絲認為應該是剛好嘟嘴的關係，不過當事人丫頭看了不但沒有動怒，反而用超高EQ回覆：「可能有背後靈的關係～。」

丫頭不時在IG分享性感照。（IG@ava112411）

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