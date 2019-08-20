一條小學數學題搞到老師都R爆頭！「20÷2x=5」你又計到幾多？

簡單的一元一次方程式你解的出來嗎？最近大陸微博上瘋傳一道連老師都吵翻天的數學題，題目是「20÷2x=5，x=？」，許多人看完後都秒回答「２」然而這個答案卻是錯的！有老師表示該題考的是「同級運算」的觀念，也就是算式應該由左到右運算，因此正解其實為「0.5」，不過這樣的說法卻讓家長聽了無法接受，意外在網路上戰翻。

一條小學數學題搞到老師都R爆頭！（DailyView網路溫度計）

這道數學題目最早是從遼寧省大連市的一個家長群組傳出，有家長認為，如果要解「20÷2x=5」，可以先把「2x」單獨整理到等式其中一邊，因此可以先寫成「2x=20÷5」，便能求出答案為「2」，就算把答案帶回去原本的算式驗算，得到「20÷(2×2)=5」也是完全正確的解。

20÷2x=5 2x=20÷5 x=20÷5÷2 x=2

但是老師卻說這樣的答案不對，原本的題目應該為「20÷2．x=5」，也就是從左至右開始運算，會先得到「10．x=5」，接著便能計算出x=0.5才是該題的解答。老師強調這題考的是「同級運算」先乘除後加減的觀念，如果算式中都是乘除運算，就應該從左至右依序運算。不過這樣的解釋卻讓許多家長不同意，認為2x應該視作為一個整體，如果是省略乘號也應該優先計算，反駁「2x是一個整體，怎麼能拆開來算？」。

20÷2x=5 10x=5 x=0.5

「20÷2x=5」你又計到幾多？（Unsplash@Annie Spratt）

有部分家長力挺老師的說法，強調若要優先計算「2x」應該打上括號。就連許多專攻數學的學者對於這道題目的看法也分歧，有別的老師指出，考試很少出現有爭議的題目，因為吵這些沒有實質上的意義，但在代數的算式裡，2應為x的係數，並非家長所說的省略了乘號，且代數前的乘號不該任意省去，所以正確解答應該為「2」，如果要考「同級運算」原則，正確的題目應該寫成「20÷2．x=5」才對。

對此網友紛紛留言表示，「吃飽太閒的題目」、「2X本來就不能分開啊」、「說0.5的老師應該開除真的是誤人子弟」、「應該問出題目的是誰」、「2X哪有加括號的，笑死」。

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