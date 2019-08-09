《我要準時下班》神還原日本病態職場實況！分析6大冇得收工原因

由吉高由裡子主演的電視連續劇《我要準時下班》，於6月25日迎來了大結局。電視劇以按時下班回家的東山結衣（吉高由裡子 飾）為中心，細緻的刻畫了日本目前的職場現狀，在Facebook和Twitter等社交網路上也成為了熱門話題。那麼職業HR又是如何解讀這部電視劇——。

一、認為加班是理所當然的“黑心部長”

主人公東山結衣（吉高由里子 飾演）因為工作過度，從臺階上摔下來陷入昏迷，病情嚴重後辭去了自己剛畢業就入職的旅行社的工作。之後，東山結衣想找一家可以按時下班的公司，便重新在一家網站製作公司展開自己新的職場生活。東山結衣這個角色比任何人都高效率地工作，一到點就下班。喜歡在中華料理店喝啤酒，也珍惜和戀人在一起的時間。並不是討厭工作，也很照顧後輩。工作能力強，同時生活也很充實。

這樣的東山結衣，被有着各種各樣工作觀的公司職員們包圍着。

部長福永清次（中山裕介 飾演）為了提高業績，事先打好了招呼，即使是賺不到錢的訂單也會接手去做。這樣一來便提高了業績，這樣的工作的方式就是“福永式”。從年輕人的角度來看的話，是不想扯上關係的上司，但是福永清次自有福永清次的道理。福永清次的年齡設定是48歲，進入公司是在90年代初，認為為了完成工作加班是理所當然的。是在“與其在工作時動腦筋找竅門，不如用長時間的勞動來完成工作”這樣的工作觀中成長起來的一代人。

很多日本人都無法準時下班。（《我要準時下班》劇照）

二、「壓力一代」的工作方式

副部長種田晃太郎（向井理 飾演）有工作能力，責任感強，並不討厭加班。這就是所謂的工作狂。但因為他過度以工作優先，最終與東山結衣解除婚約。種田晃太郎年齡設定為37歲。由於是處於“就業冰河期時代”與“寬鬆時代”之間的時代，因此被稱為“壓力一代”。年齡設定為32歲的東山結衣與後來出場的三谷佳菜子（宍戶佑名 飾演）也屬於這一代。據說，在青春期目睹沫經濟崩潰、大企業倒閉，受到了這樣的驚嚇之後，變得強大、優秀的也大有人在。

根據關於長時間工作者特徵的調查，多是“責任感強”、“被委託工作的話無法拒絕”、“有協調性”的類型 。那正是種田所持有的特性。另外，長時間的工作者有持續長時間工作的傾向。長時間工作也不會感到痛苦，會習慣那個狀態，形成長時間工作的習慣。

向井理於劇中扮演工作狂種田晃太郎。（《我要準時下班》劇照）

三、加班的理由 不加班的理由 不能加班的理由

三谷佳菜子對於每天準時下班回家的東山持否定態度，認為是不能容忍的新人的“鬆懈”性格。不請帶薪假，長時間的工作，因為“一休息的話在公司就沒有立足之地”，未必是因為喜歡才工作的。另外，還有育有雙胞胎還依舊堅持上班的賤嶽八重（內田有紀 飾演），工作效率低下，住在公司的吾妻徹（柄本時生 飾演），逃避責任，想辭職的新人男子來棲泰斗（泉澤祐希 飾演），圍繞着主人公展開職場故事。

根據這幾年新職員的調查，大家比起“相互磨練”更喜歡“相互幫助”的職場，並認為理想化的上司是“會聽取對方的意見，並細心地進行指導。” 這種傾向正是反映在來棲的角色身上，這樣的來棲是東山的「不加班主義」的唯一的支持者。各自有各自的歷史，有各自的道理。這個道理與觀眾的工作方式和工作觀相重合。或者，與在觀眾周圍的人們相重合，電視劇的情節成為生活中近在咫尺的東西。

內田有紀扮演育有雙胞胎還依舊堅持上班的賤嶽八重。（《我要準時下班》劇照）

四、80%至90%的年輕正式職員不能準時下班

電視劇很好的重現職員們明明想準時下班卻不能準時下班的心情。但話說起來，究竟有多少人不能準時下班呢。

日本人平均每年的工作時間正在減少。主要原因是非正式員工的增加。非正式員工中包括很多小時工、兼職等短時間工作的人，由於這個比例的增加，日本人整體的平均工作時間都在減少。另一方面，全職雇傭者的工作時間每週平均50小時左右，僅限於東山這樣的年輕人（20 ~ 30代），約90%的男性和約80%的女性加班已經成為家常便飯，實際情況是有很多年輕人不能準時下班。

日本職場加班已經成為家常便飯。（《我要準時下班》劇照）

五、長時間工作常態化的背景

即使想改正這種長時間工作的風氣，也不是那麼容易進行的事情。因為多是繼承上一代人，並作為職場的文化和習慣根深蒂固了。

如果只是平常那樣去做的話，就只能提高普通的業績。如果想要創造出超過一般水準的業績，就會想要延長相應的工作時間。經過長時間的工作，也有人像福永一樣晉升為管理人員。因此，即便是對部下，如果不能很好地完成工作的話即使工作時間變長也應該取得業績。部下業績不佳，而縮短勞動時間反而讓人有罪惡感，尤其是認真的“壓力一代”，即使增加工作時間也會努力去回應期待。

尤其是以能夠貼近顧客，解決難題為強項，並且以工作時間長為競爭優勢源泉的公司來說，人事評價的標準和組織風氣都很推崇長時間工作。在這樣的公司裡，本質上很難討論是否要縮短勞動時間。說實話，在不影響健康的範圍內努力是最好的。即使如此呼籲改革工作方式，但現實中這樣的職場依然根深蒂固。

由吉高由里子扮演的主人公東山結衣堅持每天準時下班。（《我要準時下班》劇照）

六、我們過度重視有償工作

在這樣的環境下，很難貫徹自己的意願按時下班回家。再一次，將自己代入這部電視劇各個角色的話，就會讓人不自覺開始思考“工作”的意義，“為了什麼而工作呢”“工作多長時間才合適呢”“在生活中工作的比重這樣就可以了嗎？”然而我們過於注重薪資報酬，花費在工作上的時間太多，這樣一來，與家人在一起的時間，參加社區活動和志願者活動的時間，以及享受閒暇的時間也就相應的縮短了。

有趣的是，主人公東山結衣並不否定他人的工作方式和工作觀，並且認可每個人的工作方式和工作觀。在此基礎上，貫徹不給他人添麻煩，按時下班回家的原則。像東山一樣，想要貫徹自己的個性，就必須認可他人。回報性法則中，要想得到別人的理解，首先從理解別人開始才是王道。在這一點上，看起來像福永清次那樣的並不明朗的工作態度本身也是個問題，並且把工作一邊倒的生活方式、價值觀強加於年輕一代，可以說是損害了組織整體的健全性，同時也孕育着更大的問題。

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