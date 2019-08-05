【大學聯招】JUPAS過後就是大學生了！　回憶高中時期5個難忘片段

星期一（5日）就是大學聯招（JUPAS）公佈取錄結果的大日子。在文憑試放榜後，相信各位準大學生們都已經透過JUPAS網上系統更改自己的心儀科目排行，並默默等待取錄結果。但在獲知成績，邁向人生新階段之前，讓《開罐Opener》與大家一齊回憶在高中時期的5個難忘片段吧！

（網上圖片）

【1】一起去圖書館溫書的日子

在短短三年時間，究竟需要怎樣的毅力才能夠將每科5至6本教科書塞進腦袋裏呢？每當想放棄的時候，就會有朋友約你去圖書館「溫習」。雖然說成溫書有點水分，但有著這些朋友與你並肩作戰，才會夠有堅持溫習下去的力氣。

【2】與同學一齊改老師花名

一邁進高中，平時多麼和藹可親的老師為了讓大家能夠做好準備應對公開考試，都會化身成為鬼怪，要求你完成一大堆歷屆試題。面對如此高壓的氛圍，同甘共苦的同學們難免會聚在一齊，什麼「月球表面」、「姨媽陳」、「伏地魔」......為老師們改各式各樣的花名。你還記得老師們的花名嗎？

（網上圖片）

【3】聚在一起研究升學策略

雖然網路資訊十分豐富，但面對長篇大論的教學文章和不知真偽的討論區內容，幸好有擅長資料整合、瘋狂FactCheck的同學做福人群，才能夠第一時間掌握升學資訊。還有朋友更會為大家分析各自的擅長科目和科目，為大家出謀獻策。你還記得那些年，這些與你一起探討升學策略的朋友嗎？

（HK01攝）

【4】假期瘋狂通頂唱卡拉OK

既然已經努力了多年時間，與其擔心成績而自怨自艾，在考完公開考試後，被學業耽誤了玩樂的大家不如盡情出去遊玩吧！考完試後，同學們就會各自舉辦活動，解放一下沉重的學業壓力。你有試過在這個難得的假期中，與朋友通頂唱K嗎？

（HK01攝）

【5】在放榜日與朋友淚灑課室

即使怎樣逃避，你還是要面對你的文憑試成績。在放榜日收取到成績，發現成績未如理想時，你明明很努力壓抑情緒，不讓眼淚滴出來。然而當你與同樣感受的同學們四目交投，眼淚就忍不住流下來，當場淚灑課室！

（HK01攝）

原來不經不覺，距離文憑試放榜已經一個月過去，也代表大家三年的高中生活終於迎來結尾。JUPAS放榜後，各位就正式邁進大學階段了。但即使人生走到哪一個階段，我們都不會忘記在高中生活中，正因為有著這一群朋友在身邊互相扶持，才能夠安然踏進大學階段。