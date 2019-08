連食Pizza都有問題?有外國網民在Reddit討論區上列出6個興趣,只要你的興趣與他提及的興趣相同,每中一項就是越無個性。面對這麼殘酷的話題,你能想像樓主居然沒有受到責備,反而得到其他網民一致認同嗎?

究竟列表中有哪6點呢?讓《開罐Opener》與大家玩一個遊戲,測試一下你是不是沒有個性的人類吧!

▼▼▼▼點擊進行個性測試▼▼▼▼

(開罐製圖)

這位網民先是提出了薄餅與Marvel電影等等大眾喜愛的事物,再用一句來總結整個討論:「If you like popular things you have no personality.(要是你喜愛潮流的東西,你就沒有個性)」,力指大家沒有個性,看來火氣十足啊!

因為這六點實在太難以反駁,大批網民看到貼文內後都只好紛紛笑稱認同。但同時也有大批喜愛藍色的網民衝出來,笑著說自己躺著也中槍了!

大家做完了測試後,有什麼感受呢?留言告訴大家你是不是「無個性戰隊」的成員吧!