【日本勵志哥】日男肥窮醜毒卻擁超靚女友　狂晒恩愛竟激怒網民？

所謂的「勵志哥」，是泛指一些其貌不揚，但卻擁有女神般女友的男人，是能令所有男生都重燃人生希望的存在。 近期日本出現一名Boss級的勵志哥，在肥窮醜毒的情況下，仍有一位超靚的女友。

（Twitter@DT43922294）

日版勵志哥



這位勵志哥叫作ぱるぱる（Paru Paru），今年24歲，是一名人氣平平的Twitcasting直播主。除了肥窮醜毒之外，他還沒有任何正職或兼職工作。



不過，他有一位交往了7個月的超靚女友，而且還經常於Twitter晒恩愛，令一眾網民超級羨慕。



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無上進心兼軟飯王？



通常看到這些極端例子時，正常人都會心想：「可能他是富二代或有上進心吧...」



但事實卻並不是如此，在他開始交往後，就於Twitter上不停強調自己沒工作、超窮、廢青等等，還多次要女朋友請客接濟、買衣服給他，因此亦多了不少Haters。



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突然分手？



近日，Paru Paru突然於Twitter公布他與女友分手的消息，原因是女友出軌。



有網民還特意重溫他晒恩愛的舊文，製作4格漫畫以表達現實的殘酷；亦有不少網民熱烈狂賀。



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不過，女友其後在自己Twitter澄清Paru Paru的無理指控，表示自己並沒有出軌，只是他胡亂翻舊帳。

女友表示自己並沒有出軌，只是他胡亂翻舊帳（Twitter@erumarudayo）

再度復合



其後Paru Paru很快又宣布與女友復合，更揚言要成為一個好男人。不過，他似乎仍沒有動力去認真工作，還發文疑似嘲笑打工仔，令不少網民超火大，有留言更表示「下次女友真的出軌的話，你就別再抱怨了。」



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極度懷疑他上輩子是不是拯救了地球... 為甚麼這樣也能有超美的女朋友，還願意再三與他復合。



各位單身男生，有沒有覺得這世界真的超級不公平呢？