【8月話題零食】15款必食推介　拉絲焦糖朱古力　鳥結糖雪條

零食雖然邪惡，卻可以幫大家打打氣，安慰一下空虛的心靈和肚皮。8月就有多款最潮最新的零食於香港發售，以下推介15款本全新零食給大家，有拉絲焦糖朱古力、波子汽水啫喱、花生鳥結糖雪條、黑松露薯片、Baby Shark紫菜等。

【1】M&M's焦糖軟心朱古力

M&M's牛奶朱古力是經典零食之一，今次推出新產品，不只玩味道，更玩夾心，用脆皮外層包著牛奶朱古力，中間再加焦糖軟心。記者實試成功拉絲，焦糖味道不會太甜，好吃又好玩。

M&M’s焦糖軟心朱古力分3種包裝：普通細包裝（$9.8／一包40g）、盒裝（$19.7／一包85.1g）、密實袋家庭裝（$31.4／一包141.8g）各大便利店、超市、健康美容產品連鎖店、士多及辨館等有售。（駱煥琳攝）

焦糖軟心部分有拉絲效果。（駱煥琳攝）

【2】Häagen-Dazs咖啡雪糕三文治、焙茶雪糕

Häagen-Dazs推出全新Barista系列，有2款雪糕、1款雪糕批及1款雪糕三文治。以咖啡及焙茶做主角，牛奶日式焙茶雪糕用上鹿兒島焙茶製，加入牛油曲奇和朱古力醬，茶味香而甜；朱古力蛋糕咖啡雪糕採用巴西咖啡豆，啡味更濃烈，咖啡控必試！

（左）Häagen-Dazs朱古力蛋糕咖啡雪糕、（右）牛奶日式焙茶雪糕（$29.9／一杯100ml）各大便利店及超市有售。另有家庭裝（$75.9／一杯473ml）僅限超市有售。（唐家儀攝）

（左）香濃咖啡脆皮雪糕三明治（$31.9／一件90ml）；（右）朱古力蛋糕咖啡脆皮雪糕批（$33.9／一件80ml）（唐家儀攝）

【3】鴻福堂 x LINE FRIENDS 百香果蜜、紫背天葵

鴻福堂與LINE FRIENDS聯乘推出一系列涼茶飲品，其中有兩款是8月新出品：紫背天葵及百香果蜜。購買LINE FRIENDS版涼茶會隨機送小禮物。另外更推出迷你飲品套裝，送熊大手挽環保袋。

（左起）百香果蜜（新）、紫背天葵（新）、竹蔗茅根、咸柑桔、雞骨草（$／一枝500ml）Circle K及7-Eleven便利店有售。最右邊是迷你版百香果蜜。（駱煥琳攝）

限量版飲品套裝（$）以熊大手挽袋裝著，一套6枝迷你版百香果蜜。只限百佳及惠康超級市場有售。（駱煥琳攝）

【4】日本直送京都禮萬波子汽水啫喱

7-Eleven便利店最新引入日本京都禮萬出品的波子汽水味雨滴啫喱，球形的水玄信餅是日本傳統夏天甜品，波子汽水味製成藍色如水滴般，未食就已經透心涼！

京都禮萬波子汽水味雨滴啫喱（$10／件）7-Eleven便利店有售。（駱煥琳攝）

食用時用竹籤拮穿外層，加上特製糖漿吃，酸甜帶檸檬味，口感清新。（駱煥琳攝）

【5】韓國直送海太花生鳥結糖雪條、朱古力孖條

OK便利店則引入了由韓國直送的海太花生鳥結糖雪條和朱古力孖條。花生鳥結糖雪條以花生作外層，香味濃郁，內層配雲呢拿雪糕；而朱古力孖條則朱古力味濃郁，極具懷舊感。

圖片上方是海太花生鳥結糖雪條，下方是朱古力孖條，僅限Circle K便利店有售。（OK便利店FB圖片）

【6】鴻福堂Wasabi炸三文魚皮

炸魚皮零食熱潮不斷，連鴻福堂都推出全新炸三文魚皮零食，採用挪威三文魚，並以人手製作，有兩款口味：鹹蛋黃及日本芥末味。入口薄脆鬆化，日本芥末味較為特別，入口攻鼻，充滿wasabi香。

（左）金沙鹹蛋味黃金甲挪威三文魚皮、（右）芥末味黃金甲挪威三文魚皮（$48／一包60g）鴻福堂各分店有售。（駱煥琳攝）

這款炸三文魚皮較其他炸魚皮薄而脆身，容易入口。鹹蛋味偏甜，而wasabi味攻鼻少辣，適合喜愛刺激味道的人。（駱煥琳攝）

【7】Dreyer's藍莓乳酪條

繼上月推出士多啤梨乳酪條獲好評之後，Dreyer's再出Real Delight藍莓乳酪條，同樣低熱量，只得89卡路里，吃後全沒罪惡感。雪條外層用上法國乳酪，內裡夾著藍莓果蓉。

Dreyer’s Real Delight藍莓乳酪條（$15.9／件；$52.9／4件家庭裝）Circle-K便利店及惠康超級市場率先發售。（Dreyer’s圖片）

【8】珍珍南乳豬手味薯片

珍珍薯片最近積極研發新口味，今年曾推出過鹹蛋黃味薯片，而8月最新發售的是南乳豬手味！別被「南乳」2字嚇倒，記者親身試食過，味道像真，有淡淡南乳香，亦有少少似燒味的味道，可以一試。

珍珍南乳豬手味薯片，8月14日起於7-Eleven便利店有售。（駱煥琳攝）

【9】金鴨麻辣火鍋脆魚皮、脆腐皮、脆蘑菇

新加坡金鴨一向主打鹹蛋黃天婦羅紫菜及脆魚皮，不過今次零食就創出新口味，標榜「4級麻、6級辣」的麻辣火鍋什錦脆片！內有3款「火鍋料」包括魚皮、蘑菇和脆辣腐皮，塊塊充滿四川麻辣火鍋味，嗜辣者不妨挑戰。

金鴨麻辣火鍋什錦脆片（$55／一包108g）7-Eleven便利店有售。（金鴨圖片）

【10】維記黃豆粉薑母雪米糍

維記夏季搞作多多，除了雪糕、甜筒有新口味外，雪米糍亦於8月有全新款式：黃豆粉薑母味。糯米皮加入了薑母粉製作，內層是經烘焙的黃豆粉雪糕，甜中帶微辣，消暑新享受。

維記黃豆粉薑母雪米糍（$15／件）8月於維記Pop Up Store優先發售，9月起於7-Eleven及Circle K便利店有售。（維記圖片）

【11】意大利黑松露薯片

最新由意大利引入的Amica Chips Alfredo's薯片有2款口味：黑松露味及意醋味。以意大利薯仔製成，打開包裝即散發淡淡黑松露香味，入口不會過於濃，鹹味適中。

Amica Chips Alfredo's黑松露薯片（左）／意醋味薯片（右）（$22／一包150g）優品360有售。（唐家儀攝）

【12】Pejoy爆漿紅酒朱古力棒

Pejoy是Pocky姊妹餅乾條，同是固力果出品，不同之處是Pejoy是夾心餅乾條。今夏推出的新口味有紅酒朱古力、抺茶慕絲及士多啤梨雲尼拿味，一咬入口夾心慕絲即時爆漿出來。

夾心內有抺茶慕絲，茶味濃香，抹茶控之選。（固力果圖片）

固力果Pejoy夾心餅乾棒（$11／盒）8月中旬於各大超市及便利店有售。（固力果圖片）

【13】品客x小老板紫菜味薯片、酸忌廉洋蔥味紫菜

品客薯片首次與泰國著名紫菜品牌小老板聯合推出新零食，把各自的經典口味產品融合，變成3款全新產品：酸忌廉洋蔥味小老板脆紫菜、紫菜味及辣紫菜味品客薯片。今次難得crossover，頗為期待。

圖左是酸忌廉洋蔥味小老板脆紫菜；圖右是紫菜味及辣紫菜味品客薯片（$12.5／筒）（7-Eleven Hong Kong FB圖片）

【14】Skippy花生醬朱古力雪糕批

Skippy花生醬雪條近月蒲推出，即引起搶購熱潮。而今個月，再有由韓國直送的Skippy新口味雪條：花生朱古力雪糕批。外層是花生朱古力脆皮，而內層是花生味雪糕，並有2層薄薄的花生醬夾心，相信口感更有層次。

舊款Skippy花生醬雪條，雪條內啖啖花生醬，味道濃烈。（圖片來源：IG@the.lazy.wife）

Skippy花生醬朱古力雪糕批（$19.9／條）Circle K便利店有售。（OK便利店FB圖片）

【15】Baby Shark有機紫菜

《Baby Shark》可謂現今最當紅的兒歌之一，想不到還踩過界，推出有機紫菜零食！這款使用韓國有機紫菜的零食適合兒童食用，可以拌飯或粥，包裝上印有鯊魚爸爸，十分可愛，相信小朋友都會大愛。