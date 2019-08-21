【韓國手信】超像真食物包裝竟是「成人用品」？小心買別錯！

光看照片，還以為是醬汁或者食物吧？真正的答案，可能令你十分驚喜！韓國近日推出一系列以食物包裝為主題的成人用品。下次去韓國，不妨買一些作為手信送給朋友！

這包像即食麵調味料的東西，到底是甚麼？（ig@ideot_solution）

近日，在韓國便利店內，出現一系列超像真食物包裝外型的商品，但擺放的位置卻是在成人用品旁邊，看到的人都不禁「懷疑自己的雙眼」。到底這些「食物包裝」的東西，裡面到底裝著的是甚麼呢？

到底這些一盒盒的是甚麼呢？（ig@ideot_solution）

這些售價為6000韓圜（約港元40）的東西，竟然是安全套！設計公司Ideot將安全套化身為茄汁、辣醬、蜜糖芥末、綠茶、咖啡、即食麵調味料等包裝推出市面，一不小心的話，很可能會買錯呢！

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這些新奇包裝的安全套推出市面後，不少人也表示支持，認為「買的時候可以不用這麼尷尬了」、「就算放進白色的膠袋不會感到害羞」、「包裝很可愛，能做成氣氛轉換的效果」。不過同時，亦有人認為商品的包裝外型令人混淆，可能會引發消費者的憂慮，「不留神看的話可能會買錯」、「真的想去買茄汁的人，把這個買回來，應該會嚇一跳」。



變了裝的安全套外型上雖與食物包裝相似，但仔細看的話都能看出些端倪，關鍵在於「Secret」一字。例如偽咖啡外型的安全套，包裝上都會委婉印上「Secret Coffee Mix」，大家看懂了嗎？