韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹　哥哥強吻妹妹全場觀眾尖叫超溫馨

棒球在香港並不算流行的運動，所以不少喜歡看棒球賽的人，都會專誠飛到日本、韓國等地方觀賽球賽。最近，一對韓國小兄妹到場觀看棒球賽，卻意外成為了全場焦點。

一對韓國小兄妹於觀賞棒球賽期間成為全場焦點（YouTube@LionsTV）

「2019新韓銀行MYCAR KBO LEAGUE」三星獅隊對韓華鷹隊的比賽，日前於韓國大邱的三星獅公園隆重舉行。舉行的日子為7月26日（周五）的晚上，不少上班族都趁著週末的時間去看球賽，加上現時正值暑假，亦有不少父母帶同小孩一起進場，令場內氣氛非常熾熱。

男孩發現自己和妹妹被鏡頭捕捉（YouTube@LionsTV)

中場休息的時候，大會安排進行傳統的遊戲—「Kiss Time」。被大會鏡頭捕捉到的人，必需親吻對方。一對分別10歲和7歲的小兄妹，因為被鏡頭捕捉，意外成為了全場的焦點！當哥哥發現自己和妹妹的樣子出現在大銀幕後，他馬上抓著妹妹的頭拉向自己，再「強吻」妹妹。哥哥「超man」的行為，令全場觀眾一同尖叫！

+ 2

三星獅的工作人員事後訪問了這對兄妹。他們分別是10歲的都律言（譯音）以及7歲的都雅延（譯音）。哥哥律言表示，有察覺到鏡頭正在向著自己那邊移動，但看到自己的樣子出現在大銀幕，也是嚇了一跳。而他亦表示，自己平時絕對不會親妹妹，「因為最近被妹妹欺負了」。看到兩兄妹這麼可愛的互動，連負責訪問的工作人員也不禁笑起來。

↓↓↓即click睇片↓↓↓