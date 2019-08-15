女朋友開假AC試男朋友　一句說話令她瞬間崩潰　網民反而大爆笑

人類總是......有一名女子開了個假帳號，以測試男友的忠誠度，結果男朋友的一句話令她瞬間崩潰，更引來網民恥笑。

外國有一名女子，一天突然心血來潮，在社交媒體上開了一個假帳號，加了男朋友之後，開始聊天。本來她打算以此測試男朋友會不會出軌。所謂人類總要重複同樣的錯誤，亦有不少前車之鑑，亂試男友多數令人失望，而她的結果亦不出意料。當中男朋友的說話，更令她瞬間暴怒。

女友開假ac測試男友，結果毫不意外...（《無法成為野獸的我們》劇照）

名為Akosuahmay的網民在Twitter上發文，只有短短幾句卻有血有淚，更引來大量網民留言回應。「我開了一個假帳號，跟我的男朋友聊天，結果他說『我的女朋友兩個月前死了』」更附上了一個哭哭的表情符號。

「我的女友2個月前已經死了。」（Twitter@Akosuahmay）

這句話令她生氣得來又有點好笑，網民的看法亦非常兩極。一方面為她抱不平，「男友實在太過份」、「出軌已經不對，還咀咒你死」；另一方面，亦有網友指女生的行為，本身已經是一個局，這一類行為應可免則免，「有這個結果是你自找的」。更有網友笑言，下次男友找她時，可以回「我兩個月前已經死了」。

有網民留言指事件非常好笑。（twitter截圖）

雖然她未有透露更多訊息，不過卻一直更新自己的twitter，更為英超球隊車路士打氣，心情似乎沒有受到太大影響。