【日本動漫節】10個超搞笑Cosplay作品　肌肉美少女肉感滿滿！

經歷搶閘入場和汗水交織的時光，日本動漫展覽Comic Market C96終於告一段落，來到賽後檢討的環節。網民們紛紛將自己在展覽中拍到的Cosplayer身姿上載到網上。其中10位Cosplayer的作品受到網民一致「推崇」，全因他們的身影實在太正了！

Comic Market的會場果然是汗水交織的好地方啊！（網上圖片）

Comic Market（コミックマーケット）是全球最大型的同人誌即賣會，每年都會吸引不少動漫迷和御宅族到場參觀，其中的Cosplayer專區更是一眾Cosplayer的爭艷之地。

這一次第96屆的Comic Market究竟又有什麼Cosplayer讓網民們為之瘋狂呢？《開罐Opener》遠赴日本的網路世界，將這10位Cosplayer的身影帶回來，讓大家可以一睹他們的風采。

科科！大家快點拉下去看看吧！

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看完以上10個Cosplayer的作品後，大家有沒有覺得很辣眼睛呢？這麼有肉感、這光滑的皮膚，這麼可愛果然是男孩子！不得不佩服日本Cosplayer能夠將自己的裝扮玩的那麼出神入化啊！