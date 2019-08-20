END.限時免運費優惠　入手超抵Air Max、EQT　10款減價波鞋推介　

END.購物網站，有售各大時尚運動牌子如Adidas、Converse、Nike、New Balance、Reebok等的波鞋，現在只要買滿港幣500元，可享有全球免運費的優惠，《開罐Opener》為大家嚴選10款減價波鞋推介。

外國著名潮流服裝及波鞋綜合購物網站END.，包羅各大時尚運動牌子如Adidas、Converse、Nike、New Balance、Reebok等，主要經營男裝服飾及波鞋，也有兼賣女生服飾。

現在只要買滿港幣500元，可享有全球免運費的優惠。免去平日185元的FEDEX運費。大部分減價波鞋，買一對已經滿500元。官網未有提及優惠的到期日期，想把握機會！

ADIDAS EQT SUPPORT 91/18 WHITE 原價1,349元，現特價865元。（END. 網站圖片）

PUMA BASKET 90680 OG BLACK & WHITE，原價919元特價535元。（END. 網站圖片）

CONVERSE高筒，原價919元特價535元。（END. 網站圖片）

Adidas EQT大受明星們喜愛，余文樂、陳奕迅都愛著它，還有經典的鞋款Stan Smith 。Converse由729港元至475港元， PUMA BASKET亦由919港元減至535港元。小編嚴選10款減價波鞋，推介給大家！

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END.網站： www.endclothing.com/hk