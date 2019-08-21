【茶葉蛋迷思】裂紋越多越好？　網民教路3招挑選易剝入味滷蛋

有網民上網求救，指自己買茶葉蛋時經常都會有疑惑，到底怎樣的茶葉蛋才最好吃？這個問題引來不少網民留言，紛紛分享自己的茶葉蛋購買經驗！ 以下整理出三個挑選入味茶葉蛋的小貼士，以後只吃入味的茶葉蛋！

在這樣的茶葉蛋山，挑選面頭的才是入味的！（vivianwwng25@instagram）

根據Ettoday新聞雲指，有網民上網求救，指自己買茶葉蛋時經常都會有疑惑，到底怎樣的茶葉蛋才最好吃？這個問題引來不少網民留言，紛紛分享自己的茶葉蛋購買經驗！

【1】揀煲底定煲面？

看見一座茶葉蛋山，總是會選擇困難症：到底該挑選底層的蛋還是面頭的蛋？不少人以為越底層的茶葉蛋就越入味，但其實有網民指，為了避免滷蛋滷太久變鐵蛋，通常店家都會將新蛋放底層滷入味，最面頭的就已經是最好吃最入味的茶葉蛋。

蛋殼裂痕要挑多紋才會入味！（fanmuimui@instagram）

【2】裂縫多就代表入味？

裂縫也有分大小裂痕，網民都表示選擇裂縫多而且小的，雞蛋會非常夠味，不過在剝的時候就會比較難剝呢。

蛋殼的裂紋直接影響入味程度，不過蛋殼太碎就超難剝！（iidacars@instagram）

【3】蛋殼顏色揀深定淺？

想挑選入味的蛋，當然是要挑選蛋殼顏色較深的雞蛋。不過網民就分享自己的慘痛經歷，指自己正是想要入味的蛋，所以挑選了一隻深色到不行的蛋，但發現滷太久，硬得像台灣鐵蛋一樣！

茶葉蛋有分顏色，圖中的蛋殼算淺色。（strada_works@instagram）

綜合以上網民意見，想挑選入味的蛋，要挑茶葉蛋山山頂的蛋，再選擇裂紋細又多的，才夠入味！有營養師就指，茶葉蛋經過長時間滷煮，營養成份較普通烚蛋低，當中的蛋白質也會比較難以被人體吸收。而且經長時間滷煮令納含量增加，吃太多很容易水腫，建議一隻起兩隻止就夠了！