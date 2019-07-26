「不撤不散、記你老母」月餅大賣6500個　最受歡迎是一句感人口號

西環小店「華爾登餅店」，繼上年推出粗口月餅「X你咩哈哈」之後，今年則在月餅印上「不撤不散」、「記你老母」等諷刺時弊的字句！月餅推出後大賣，開放預售僅15天，接獲的訂單已達6500個月餅，最暢銷又是哪一款？

華爾登餅店繼上年推出粗口月餅，今年則推出諷刺時弊字句款式。（受訪者提供）

西環華爾登餅店去年推出玩味甚濃的月餅，在月餅上印上「X你咩哈哈」，搏得大家一笑。今年則取材時事，推出印上「記你老母」、「不撤不散」等諷刺時弊的字句，消息一出即時引起大量市民關注！店主Naomi接受《開罐Opener》訪問時透露，預售連同門市發售，今年的月餅已經售出逾6,500個！

記你老母款式本來是特製款式，但由於想為記者打氣，所以決定量產！（受訪者提供）

最暢銷竟不是「不撤不散」？

被問及最暢銷的款式，Naomi指開頭最暢銷的確是「不撤不散」，但隨著事件推演，「齊上齊落」款式銷情超越「不撤不散」，成為最暢銷的款式！香港人的齊心從此可見！

「齊上齊落」成最暢銷款式。（華爾登餅店@Facebook）

由於技術及時間問題，雖然後來有更多金句，但今年都無法再推出其他字句款式的月餅。不過仍然無阻Naomi以餅店產品分享金句！她將一些新的金句寫在貓貓曲奇上，例如「人神共憤」、「壽終正寢」，同樣令人有共鳴！

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華爾登餅店今年將會推出共14款月餅，每款售$38，現時已經可以預定，數量不設限，8月開始可以取貨。Naomi強調，除非自己做不來，否則不會截單。

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