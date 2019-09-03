女生網上發文投訴男友只顧追星　「突然說要去簽名會就不來赴約」

近期一個韓國機構進行調查，發現每10名韓國人就有9人表示曾經追星，可見追星文化於當地非常流行。不過，最近一名女生於網上發文，表示男朋友只顧著追星經常爽約，令她感到非常不滿。

TWICE（facebook@JYPETWICE）

韓國機構Auction於今年4月進行了一項關於追星的問卷調查，結果發現每10名受訪者中，有9名表示曾經追星，顯示追星文化於韓國非常流行。其中更有22%的受訪者表示沒有「課金的上限」，只要能見到偶像一面，就算花多少錢也沒關係。

TWICE （facebook@JYPETWICE）

雖然在調查中顯示，有77%的人都認為追星是一件正面的事，不過一名韓國女生近日於網上發文，表示男朋友是「TWICE的粉絲」。雖然跟他一起前已知道，不過對方行徑似乎越來越過分，令事主非常不快。

TWICE（facebook@JYPETWICE）

事主男朋友熱愛追星在學校廣為人所知，眾師生都知道他非常喜歡TWICE。事主亦表示，男友非常熟悉TWICE的行蹤，更會自己製作週邊販賣。「雖然我是知道他愛追星後仍決定跟他在一起，不過最近真的很傷心」。

facebook@JYPETWICE

「在交往初期，我真的感到他愛我多過TWICE，不過時間越長，越覺得他對TWICE的愛漸漸強烈...」事主表示，男朋友試過多次因為追TWICE而爽約，「有次約好了一起看展覽，當天才說要去看回歸舞台推遲了我們的約會」、「有一次因為要去看演唱會而取消我們計劃好的旅行」、「最近更因為要去簽名會，臨時取消約會，當時我已經去到約定場所」。當這種事情不斷重覆發生，事主開始懷疑男友是否愛自己。「最初真的不反對他追星，不過最近真的越來越過份，完全不理我感受。」

facebook@JYPETWICE

有網民認為事主感到不快是正常反應，雖然追星不算壞事，不過「無論任何事也好，過份地做也會有反效果」，亦有人勸告事主要盡快跟男朋友說出自己感受。另一方面，亦有人認為事主太敏感，「如果你不喜歡他追星，當初為甚麼要跟他在一起」、「追星不同戀愛，根本不可以相提並論」。