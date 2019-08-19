曾預言具惠善安宰賢性格不合　算命師曾批姜丹尼爾等4對情侶命運

曾於韓國綜藝節目《新婚日記》上大晒恩愛的具惠善、安宰賢夫婦，日前驚爆離婚。繼雙宋後，再有童話破滅，不少粉絲大喊可惜。 果真命運弄人？韓國一位知名算命師曾於上個月算過具惠善、安宰賢八字，曾指二人性格不合，而且「最終目的地將不同」。 這位算命師預測其他韓星情侶的命運又如何呢？

具惠善、安宰賢（marie claire kr圖片）

結婚3年傳婚變 又一童話破滅

2015年因拍攝劇集《吸血鬼醫生》而「假戲真做」的具惠善和安宰賢，於2016年5月21日結婚，婚後曾經於綜藝節目《新婚日記》晒恩愛，是行內公認的甜蜜夫婦。可惜，具惠善日前於個人IG上貼出多幅與安宰賢對話內容的截圖，指安「因倦怠期變心」並想要離婚，而她則「想守護家庭」。消息傳出後，大眾感到非常愕然，不少人更指「不再相信愛情」。

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算命師神預測「二人最終目的地不同」

韓國算命師「금당park」分別於2017年1月及2019年7月算過二人的八字。他於2017年時表示，從2018年開始，具惠善將會走「食傷運」，而安宰賢走的運已經差不多到尾聲，「他將不會依靠具惠善，走另一條獨立的路線」。他亦表示，走食傷運的情侶將會需要很大的努力再能維持下去。

而他於上個月再次為二人算命，表示「今年將會是二人再次確認對對方的愛情的時機」，「他們的最終目的地不一樣」、「無論具惠善對他有多好，他也只會覺得很煩，並且覺得自己忍受的比較多」、「過了食傷運之後，亦代表愛的限期過了」，神預測了二人感情破裂的事。

조이뉴스24圖片

繼6月雙宋離婚後，如今再有另一對「童話」被破滅，不少人認為非常可惜，甚至表示「不再相信愛情」。其實，現時韓國娛樂圈還有不少「金童玉女」在穩定的交往，韓國算命師又如何預測他們的命運？即check一下其他明星CP的八字解讀！