5套熱門NETFLIX加甜劇　AV、PTGF、高潮教學應有盡有

相信大家對Netflix不會陌生，不少人都視之為消閒首選，在芸芸影片中，亦有些「少少咸多多趣」的另類選擇，今天就為大家細數5套「加甜」劇集。

叫得「加甜」，劇集當然少不了刺激火辣的場面，不過別誤會，這些劇集相當有深度，當中探討了三角關係、PTGF、性知識，甚至AV是如何拍出來的，都有涉獵，可謂「寓學於甜」。一起來看看這五套劇集吧！

加甜Netflix劇你睇過幾多套？（Netflix）

【1】《全裸監督》

《全裸監督》以AV 界一代傳奇人物村西透為藍本，因為老婆出軌，偶然涉足色情產業地下世界，決志要拍出轟動世界的AV作品，是研究AV前世今生的絕佳題材，當然劇中亦透露了不少拍AV的秘聞，對AV世界充滿好奇的朋友。

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【2】《性愛自修室》

故事男主角 Otis ，是名性愛治療師的兒子，雖然是處男，但男主卻因為某些原因「J唔落手」，當中少不了性感的女同學，以及香艷場面，亦有大大小小的青春期煩惱，到底男主最後能否解決到自己問題，成功打丁呢？

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【3】《真愛你我她》

相信大家都對 PTGF 不陌生，劇集講述一對事業有成的中年夫婦，老公被女大學生PTFG的青春氣息吸引，碰改連老婆埋藏已久的同性傾向，亦再次被喚醒！有趣的是，PTGF 自己亦情不自禁愛上二人，一場三角混戰就此展開。

【4】《性感中環》

大家對中環OL放工後的夜生活都非常好奇，香港的代表，土炮劇集《性感中環》可以為你解惑。一眾性感女星雨僑、何佩瑜、連詩雅等參戰，令本來貼身的題材更加香艷，更何況是本土製作，更應該支持一下自己友啦。

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【5】《流行大百科》

Netflix 原創科普紀錄片《流行大百科》，當中第五集，詳細剖釋女性私處敏感結構，更指導大家如何達到不同部位的高潮；男生亦可以好好學習，以便在床上為另一半帶來歡愉，各位是時候學嘢了。