如果你的另一半不想「啪啪啪」,你會如何?如果你的不想啪啪啪,你的另一半又會如何?有網友在網上分享親身經歷,令不少網民大為驚訝。

有網民在Reddit上發文,「I told my boyfriend I didn't want to have sex last night」文中提及自己打算男友過一個美好的週末,不過在「最後關頭」她拒絕了男友性行為的要求,男朋友的接下來的舉動,卻令她瞬間想落淚。到底他做了甚麼呢?

女朋友不想啪啪啪,男朋友的反應是?(網上圖片)

↓↓↓ 按圖看女網友的奇幻經歷 ↓↓↓

不少網民看到她的歷經之後,都為她可以遇上一個珍惜她的男友感到高興。別人的男友,總不會令人感到失望啊!