【串燒一人前】吃貨宅必備家用串燒機　最多10串同時旋轉超治癒　

眾所周知，因為土地問題，日本經常推出各式各樣的一人家電，造福了不少單身人士與毒男宅女（誤）。但除了流水麵機和迷你火鍋之外，最近日本推出的這個一人串燒機成為城中熱話。

日本這部家用串燒機，已推出就成為城中熱話。（Thanko）

這部一人家用串燒機推出不久，就被人迅速發掘出來，原因竟然是「就算沒有人陪我去吃自助串燒，我也能夠自己在家裏烤」的概念，慰藉了不少人的心靈。

其實這部一人串燒機已經是第二代，相比先代，第二代串燒機更先進，操作更簡單，是一部即使不擅長煮食的朋友也能夠輕易操作的家用電器。

想要吃串燒的話，只需要將串起食材的鐵支插進機器上，並轉動計時器，讓機器開始轉動，食物就會隨著時間烤熟。約10分鐘就能夠吃到美味的串燒了。

就算沒有人陪你去吃自助串燒，你也能夠自己在家裏烤！（Thanko）

在家裏燒串燒，不怕熱與多油煙嗎？這款一人家用串燒機設計非常貼心，已經為各位考慮好這些細節。直立式的設計讓食物的油脂直接滴下儲油槽，不會觸碰到加熱器，因此產生的油煙極少，方便室內操作和清洗。

根據廠商說明，使用機器不會產生很多油煙，即使在家居環境也能夠輕易使用。（Thanko）

但對於各位宅宅來說，這部機器不僅是方便操作。根據官方網頁的介紹，在烤串燒的時候。用家看著串燒不斷旋轉、不斷旋轉、不斷旋轉......這種超治愈的畫面，才是這部機器的最大賣點。

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單身人士們、小毒毒們和小宅宅們，這部一人家用串燒機將會於9月上旬正式推出。如果對以上商品有興趣的話，可以到現在已經能夠透過官方網站先行預訂商品。就算對串燒沒有太大興趣，大家仍然可以像官方網站推介的方法，看著串燒滴油與旋轉來治愈單身已久的心靈啊！