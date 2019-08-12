【擇偶條件】日本女網民熱數6大理想男友特質　身高176cm是基本？

年中在日本曾經瘋傳過的理想男友特質，經過幾個月的醞釀，看來日本妹們已經在多達百個要求中得到了共識，挑選了其中6個特質來篩選未來老公！

其實早在前幾個月，已經有日本女網民在Twitter上討論理想男友特質，更有雜誌曾列出40多項特質，讓讀者參照來篩選出未來老公，當中包括擅長煮蛋包飯和身高175cm，奇怪要求簡直讓男性們聞者色變。

有日本雜誌曾就女網民的討論，列出40多項理想男友特質，讓男網民聞之色變！（HK01製圖）

網民熱烈討論後，上述40多項已「稍微」經過篩選，有網民更在討論區上發佈了新的6大特質，並指出這6個特質就是「未婚女子心中的理想男性」，更指日本女性 Speed Dating 時，就是靠著這6個特質來挑選男朋友！

男網民們，你們做好心理準備了嗎？究竟是哪6大特質讓日本男性叫苦連天？



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無論孰真孰假，已引起了日本男網民熱烈討論。雖然有網民看到這6大特質後表示開心，認為門檻非常低，但在茫茫人海的日本國土，身高突破176cm的男人會有多少呢？有網民就道出了男人心聲：「我只有性別是符合的...」

姊妹們，究竟你認同日本女性提出的理想男友特質嗎？留言與朋友們分享一下吧！