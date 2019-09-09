【開學2019】學生哥最愛3大商場　必推10款30元以下高質美食

又到九月開學的季節，學生當然要找平靚正的填飽肚之選！《開罐 Opener》派出實測記者Ruby到學生愛去的三大商場視察，包括俗稱葵廣的葵涌廣場、藍田匯景廣場及天水圍新北江商場，並為大家私心推薦10樣30元內就能吃飽肚的平靚正之選！

學生限定套餐！4顆小丸子配日式炒麵都只是30元，一定夠飽！（莊堅毅攝）

物價高漲，茶餐廳一個頹飯動輒也要40, 50元，若預算有限只得30元，又能夠吃甚麼？《開罐》記者帶路，走入葵廣、藍田匯景及新北江，為大家推薦10款30元內的高質之選！

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【葵涌廣場】

早前冷氣壞掉的葵涌廣場，冷氣已經維修完畢啦！記者在學生時代都經常來這裡掃街，這一次重遊，竟發現某些食物與幾年前的價位竟然差不多！記者推薦4款30元內飽肚又高質的食物，各位學生記得Bookmark啦！

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+ 6 + 5 + 4

【藍田匯景廣場】

位於地鐵站上蓋的藍田匯景廣場，附近有多間學校，順理成章成為學生美食天堂！匯景廣場共有5層，有多間小店食肆，記者到場專門觀察哪一間店最多學生排隊，然後為大家推薦抵食之選！

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+ 8 + 7 + 6

【天水圍新北江商場】

天水圍區學校甚多，每逢午飯時間，新北江商場都會被來吃午餐的學生塞個水泄不通！除了多間食肆，亦有不少小食店，很多學生只吃一個足料的Q餅就當一餐了！

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