網傳新iPhone三鏡頭被指形狀奇特　日本網民瘋狂P圖惡搞

隨著蘋果今年9月的發佈會將近，新一代iPhone也受到各界關注。日前有多方傳聞指，新一代iPhone將會採用三鏡頭設計，網上更流傳各種版本的預想圖，有日本網民看到後大呼不能接受，更直指擬似新款iPhone鏡頭跟多種物件撞樣，並在Twitter P圖來揶揄這個三鏡頭設計！

網傳新iPhone將會採取3鏡頭設計。（Twitter）

奇特形狀網民瘋狂改圖

日本網民集體崩潰，在Twitter上紛紛以 #新型iPhone 紛紛發表自己的感想。但認真看這些日本網民的惡搞，他們以各式各樣的圖片和P圖瘋狂惡搞，讓人爆笑！

有網民將一部金色的新iPhone預想圖放進珍珠奶茶裏，想不到三鏡頭設計居然與杯底的珍珠完美融合，毫不突兀！

當珍珠奶茶遇上iPhone三鏡頭。（Twitter）

超似宮崎駿筆下人物

有其他日本網民則找到了宮崎駿作品《幽靈公主》的樹精靈出來，認為樹精靈的眼睛嘴巴共三個洞，與手機上的三個鏡頭的相似度99.99999%。

有網民就認為新款iPhone鏡頭比較像《天空之城》的機械人。雖然同樣是三個洞，但體積卻有天淵之別。

除了珍珠奶茶與宮崎駿筆下的人物外，日本網民們更發現了三鏡頭居然與很多東西「撞樣」。當中不乏我們生活中經常見過的事物，與充滿童年回憶的遊戲人物。快點擊下圖，看看日本網民的吐糟功力吧！

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