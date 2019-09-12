【t-Ace】粉絲排隊爭陪睡、年賺3億　日本rapper走紅靠荒淫毒舌？

近期日本有位Rapper成為全城熱話，皆因他不止能年賺3億円，而且還征服每位女粉絲的心，令她們瘋狂主動投懷送抱，並自稱為「色情神渣男」。

t-Ace是近期日本Hip-Hop界的風雲人物。 （Pinterest）

大器晚成



t-Ace今年38歲，是位獨立音樂製作人，由創作到出版都由自己一手包辦，因此能獨得所有收益，年賺3億円（約2200萬港幣）。他的音樂作品經常於日本iTunes高踞Hip-Hop榜首，YouTube播放數亦超過7千萬。



不過他走紅也是近年的事，全因他突然改變風格，外型由正常的黑髮男生變成金髮混混，曲風亦變得露骨，多為講述夜生活、享樂主義等，成功吸引大量辣妹粉絲。

粉絲們會主動獻身，用盡方法誘惑他。（節目截圖）

日本TBS電視台節目《有吉ジャポン》近期兩度貼身拍攝，揭示t-Ace的誇張日常，例如有粉絲要求他在胸部和臀部上簽名，甚至主動獻身。有趣的是，他還會超毒舌的狠罵粉絲，但粉絲們卻超級享受。



由於「求愛者」太多，最近t-Ace設計了新企劃，名為「One Chance Stamp Challenge」，由他親自挑選每晚將會「寵幸」的粉絲。



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果然男人不壞女人不愛啊...



t-Ace 《遊びの天才》