自稱「奇蹟的醜女」　日本少女因一張相爆紅　變人氣美妝YouTuber

有人笑言，化妝品說得上是人類文明的偉大發明之一，因為它不僅為女生帶來自信及希望，有的甚至能改變她們一生。 網上不少化妝達人技術如達化境，誇張得甚至被稱作「易容」或「欺詐」，亦有人因此成名。

相信大家都對這張相有印象吧！（Twitter@m591ts）

超人氣美妝YouTuber



まあたそ （Maataso）今年24歲，是一名超人氣美妝YouTuber，擁有超過150萬訂閱數，於日本女性YouTuber中排行第2。



她最為人津津樂道的就是神級化妝技術，化妝前後的差距超大，因此她自稱為「奇蹟的醜女」，上方圖片亦是她爆紅的契機。同時，她開朗搞怪不做作的性格也吸引了不少粉絲。

↓↓↓點擊圖片觀看她的素顏↓↓↓

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↓↓↓化妝後的美照↓↓↓

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轉型原因



近日Maataso出席日本TBS電視台節目《その他の人に会ってみた》，示範超強的化妝技巧，並講述自己成為美妝YouTuber的故事。



原來她起初並不是走美妝路線，是因為上述那張化妝前後對比圖爆紅後，受到超多網民攻擊，指她只是靠修圖騙人博上位。結果她決定拍片證明自己，讓那些小瞧她的人大跌眼鏡。



最後，她亦在節目上即興為工作人員化妝，僅用了15分鐘，就幫大媽變身成美女...



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化妝果然是女生必備的技能，只要精進技術兼不偷懶，人人都可以是美女。不過，並不是所有男生都接受到吧...

Maataso的YouTube頻道