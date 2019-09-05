Switch免費開放20款超任遊戲　重溫那些年5個經典回憶

任天堂最近於直播中宣佈，於9月6日起就可以在 Nintendo Switch 網上商店下載多達20款超級任天堂遊戲，讓一眾用戶都大感驚喜！

任天堂在直播中表示，首批推出的20款遊戲將會包括《Mario Kart》、《Yoshi Island》等等經典遊戲，擁有Switch遊戲主機朋友只需要成為任天堂會員（個人用戶價格約為$21），就能從Nintendo Switch Online網上商店上免費下載遊戲。

這意味著用戶們除了能夠玩60多款紅白遊戲外，終於能夠在Switch上懷緬一下超級任天堂年代的回憶。



▼▼▼▼20款遊戲 · 是否有驚喜▼▼▼▼

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看到20款遊戲後，大家有沒有覺得童年回憶湧上心頭呢？其中有5款遊戲不僅是粉絲最愛，更是不少香港人童年必玩的遊戲。大家對這5款遊戲還有印象嗎？

以上20款遊戲將會與9月6日正式推出。（Nintendo Direct 截圖）

【星之卡比3】

一代經典的星之卡比3，相信曾經在不少人心中留下印象。卡比在與朋友古依正在釣魚之時，突然有暗物質出現，打破了星球環境的平衡，因此卡比與朋友就開展了普普普大陸的冒險之旅。

有玩過Switch版本新之卡比的朋友非常熟悉的企鵝角色迪迪迪大王，正好就是出自星之卡比3。有興趣重溫一下的話，就快點下載來玩吧！

一代經典的星之卡比3，相信曾經在不少人心中留下印象。（遊戲截圖）

【Super Mario Kart】

每一代任天堂必玩的Super Mario Kart，也在這20個遊戲行列之一。超級任天堂的Super Mario Kart是遊戲系列作品的第一代，雖然沒有任何粉絲基礎，但不影響推出遊戲後在世界爆紅。

遊戲中包含了碧姬公主與奇諾比奧在內8個角色，在遊戲推出以後更因極其可愛的模樣而爆紅！雖然這個遊戲的畫面與現在的審美觀不太相近，但同樣豐富的遊戲模式，還是很令人想要再度重溫啊！

每一代任天堂必玩的Super Mario Kart，也在這20個遊戲行列之一。（遊戲截圖）

【薩爾達傳說 眾神的三角神力】

遊戲的開端講述海拉爾王國隱藏著三角神力，而隨著邪惡力量的蔓延，薩爾達與林克要經歷冒險，拯救世界。

憑藉著豐富的劇情以及開放的世界，直到現在薩爾達傳說仍然是殿堂級的電子遊戲，而當時作為薩爾達傳說的第三作，沒有讓粉絲失望，成為了超級任天堂最暢銷的遊戲之一。

憑藉著豐富的劇情以及開放的世界，直到現在薩爾達傳說仍然是殿堂級的電子遊戲。（遊戲截圖）

【超級瑪利歐 耀西島】

要講馬利歐大叔身旁的角色，相信大多數的人都會回答這一隻名為耀西的烏龜，歸根究低其實是因為這一款以耀西為主角的遊戲。故事描述一隻送子鳥欲將當時仍是嬰兒的馬利歐兄弟帶到家庭，卻因意外而遭遺失，目擊一切的耀西就擔起送他回家的重任，踏上無盡的旅途。

記得當年控制著耀西吞噬怪物、發射炸彈，真是一段非常宅的回憶啊！雖然最近在Switch平台上推出了3D版的新耀西島，但藉著這個機會重溫2D版本的耀西島，也是個不錯的選擇！

記得當年玩耀西島，控制著耀西吞噬怪物、發射炸彈，真是一段非常宅的回憶啊！（遊戲截圖）

【Super Mario World】

說到最讓香港人難忘的遊戲，少不得這一款任天堂的代表作品，故事描述瑪利歐與親朋好友們一起冒險，再度為打敗敵人庫巴軍團而奮鬥。

這款遊戲在推出後，在市場創下銷售佳績，更被多個媒體評為史上最佳電子遊戲之一，雖然現在新版本的遊戲畫面和情節都更為豐富，但藉著機會，為何不重溫一下瑪利歐的世界呢？

說到最讓香港人難忘的遊戲，少不了超級任天堂年代的Super Mario World。（遊戲截圖）

上述多款遊戲，在9月6日起就能夠透過Nintendo Switch Online網上商店上免費下載，趁著假日，大家又有機會能夠感受一下童年的時光。如果認為拿著Nintendo Switch的JoyCon控制器沒有當年的感覺，任天堂也推出了超級任天堂模樣的手提控制器，讓大家能夠重溫舊夢！