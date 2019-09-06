豐澤清倉10大抵買推介　手機電腦低至3折　MacBook Air 售$4,500

最近豐澤舉辦特賣場優惠，一連7日進行清貨大減價，現場有多款手機、手提電腦、耳機、數碼相機和相機鏡頭將會大劈價至3折，更有部分精選商品以1折發售。《開罐Opener》派出記者為大家直擊報導，一覽有什麼值得搶購的Hot Item！

開學季節唔買嘢，要留到幾時才買啊！豐澤於9月6日至12日，一連七日舉行優惠，商品價格低至3折。雖然是優惠非常抵，但要注意，今次發售的商品皆為店舖陳列品。

今日（6日）是大特賣首日，店舖11時開門前已有人在店外排隊。（陳俊堯 攝）

究竟貨品型號會否太舊？陳列品又是否新淨呢？記者進內發現，店舖商品多屬舊款型號，例如其中一件特賣品SONY 5100相機，已是５年前的型號。不過陳列的商品外貎仍然非常新淨，部分筆記型電腦型號約一兩年前推出，值得大家入手。現精選10樣必買Item如下：

文末有記者精選Top10抵買商品！

【手提電腦】

包括文書用途和電競用途手提電腦，

最低只需$1,800起！

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+ 12 + 11 + 10

【蘋果產品】

蘋果產品同樣在這次優惠之列，

手提電腦系列由$4,500起，

周邊商品全線只需$410！

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【蘋果產品】特賣場裏售賣多款蘋果商品，價格只需$480起！（陳俊堯 攝）

+ 11 + 10 + 9

【相機與手機】

同場加映多款手機，

高階機款都只售$800起。

相機型號較舊，

但多款數碼相機都只售不到千元，

更多單反和無反相機都只售$2,347起！

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+ 10 + 9 + 8

【耳機及其他商品】

多款有線與無線耳機低至4折，

$32起就能入手名廠耳機。

另外有賣打印機、電腦螢幕、電腦主機，

價格同樣三折起，有興趣就絕對不能錯過。

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+ 10 + 9 + 8

去特賣場最怕就是眼花繚亂，《開罐Opener》就在眾多商品中為大家挑選出10項必買ITEM，讓大家一眼飽覽最抵優惠！

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+ 6 + 5 + 4

【豐澤特賣場 · 詳細資料】

日期：2019年9月6日 - 12日 時間：上午11時至晚上8時 地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

【豐澤特賣場 · 注意事項】

※ 特賣場優惠商品為商店陳列品 ※ 指定商品同一型號每人限購1件；每款類別每人限購5件 ※ 售出產品不設10天退款保證 ※ 特賣場商品並不包含商品保養 ※ 只接受現金 / Visa / Master付款 ※ 交易金額$500下只適用現金付款 ※ 以上優惠資料以豐澤公佈為準

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