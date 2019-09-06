【驚安之殿堂】日本網民嚴選10件必買推介　番薯、即食撈麵上榜

日本大型連鎖雜貨店「驚安之殿堂」（Don Don Donki Hong Kong），進駐香港後大受港人歡迎，驚安之殿堂有日本人氣亦是高企！《開罐Opener》為大家綜合日本網民在Twitter上，推介的驚安之殿堂好物，一定要記錄下來，下次到Don Don Donki掃貨啊！

「驚安之殿堂」Don Don Donki 在香港大受歡迎，在日本亦同樣有大量「粉絲」。日本網民在Twitter上推介多款驚安之殿堂的貨品，以食品、化妝品和日用品為主。大部分貨品種類在香港店有發售。

【1】即食撈麵

令日本網民瘋狂掃的就是即食麵！當中以這款方型包裝的即食撈麵，最受日本喜愛，看他們都是大手掃入，「一棟棟」的回家打卡就知道他們對這款即食撈麵的愛有多強烈！

【2】卡通襪

款式可愛，手工又精緻的卡通襪大受日本少女歡迎！不論是卡通人物或是別具特色的款式，也有捧場客。在香港也有一整個貨架，掛滿色彩繽紛的襪子，選擇困難的襪子控要小心啦！

【3】多色眼影盤

女士們到Don Don Donki一定是先去化妝品區！在云云化妝品中，最受日本多女生歡迎的就是這款32色眼影盤。雖然不是大牌子的產品，但有多達32色而且每種顏色都亮彩繽紛，叫女生們如何忍手不買！在日本還要只售500日元，相當便宜。記者亦在香港Don Don Donki見過這款眼影盤，有興趣的女生們可以去尋找一下。

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