母親好心收留好友11年　女兒地位不保向好友攤牌：我才是媽媽女兒

防人之心不可無，就連情同姊妹的好朋友，也有機會傷害自己。近日，韓國節目《Eccentrics Next Door》播出一宗由觀眾投稿拍成的短劇。事件講述一名女生，自小就和好友一起住，連媽媽也待她像親女兒一樣。事主原本一直很高興自己能有一位這麼要好的朋友，不過同居的時間越長，女生越覺得自己的地位被威脅......

到底事主與好友發生了甚麼事？／《Eccentrics Next Door》截圖

韓國綜藝節目《Eccentrics Next Door》近日播出一個由觀眾投稿拍成的短劇。故事講述一名高中女生，自小就開始與好朋友同居，不知不覺已經11年了。原本她一直很開心自己能有一名情同姊妹的好朋友，不過當一起生活的時間越長，她就越感到不安。媽媽與好友的關係一直都像真母女一樣親密，媽媽有時候甚至待她比事主更好。

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最近，發生了一件事，令事主感到非常傷心！到底是甚麼？睇片！

發生了上述的事之後，事主感到非常不快，連家也不想回，甚至決定要向好友宣戰！如果這事發生在你身上，你又會如何處理？留言一起討論吧！

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