韓節目公開「恐怖私生飯排名」TOP 7　跟入廁所、搭船追到叢林　

人氣越高，私生飯就越多！韓國節目《TMI NEWS》近日公開「最恐怖私生飯」TOP 7，各種變態行為，超乎你想像之中！

GFRIEND

【第7名】GFRIEND

清純POWERFUL的女子組合GFRIEND，亦是KPOP界出了名的「刀群舞偶像」。她們亦曾經受過變態私生飯的騷擾。一次非公開的簽名會上，成員Yuju率先發現一名男粉絲的眼鏡有古怪，最後成員Yerin更即場揭發該粉絲眼鏡隱藏針孔鏡頭。事後這名粉絲被加入黑名單，不准再參加任何活動。專家指，因為簽名會並不是私人場合，加上被拍的是經常面對鏡頭的藝人，所以不能起訴該名男子。

【第6位】珉雅、勝熙

出道接近10年的大師姐Girl's Day的珉雅，以及組合Oh My Girl的勝熙為共同6位。她們的「私密物品」都都試過被私生飯於網上售賣。有珉雅唇印的紙巾，以及勝熙用過的牙套，都被私生飯於網上免費分享或售賣。

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【第5位】玉澤演

第5位為「野獸團」2PM的成員玉澤演。他於出道初期時，曾經收過粉絲的血書。開創了血書的先例，其後MBLAQ、Wonder Girls等組合都收到血書。

【第4位】BTS

人氣越高，就越多私生飯。於全世界也有很高人氣的BTS，私生飯的規模也是不可看小。有成員於直播期間，不斷收到來自私生飯的來電，他更表示「私生飯經常給我打電話」。除此之外，私生飯更會追至外國。

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【第3名】ZICO

又是偶像、又是RAPPER、又是作曲家，多才多藝的ZICO也飽受私生飯的騷擾！從出道至今，被電話騷擾已經是家常便飯的事，不少私生飯更直接「踩上門」......

【第2名】Tony Ann

始祖韓流組合H.O.T的成員Tony Ann，在當紅時期一直被私生飯騷擾。他曾經在節目上表示，曾經有私生飯將自己穿過的內衣褲送給他。而且亦有不少人在他家前面等他回來。不過最恐怖的，都不是這些...

【第1名】EXO

相信不用猜也知道第一名是EXO了！由出道開始，人氣一直非常高企的他們，私生飯也是非常非常多。電話騷擾、跟機、潛入宿舍已經是常態。EXO的私生飯甚至試過跟著他們入廁所偷拍，偷底褲等變態行為！