I.T開倉10大抵買推介　服飾低至2折$99起　5cm MA1 $400有找！

i.t將於明天（11 日）開始舉辦Bazzar Sale，一連6日進行清貨大減價，5cm、BEAMS、izzue、fingercroxx等多個潮流品牌低至2折，購買4件或以上指定貨品更全單額外85折，超筍優惠千萬不能錯過！
Bazzar Sale會場足足3000多呎，場內20多個品牌劈價優惠，精選貨品低至2折，《開罐Opener》派出記者為大家直擊報導，一覽有什麼值得搶購的Hot Item！
【i.t Bazaar Sale】i.t.與旗下20多個品牌進行服飾開倉優惠，場地超過3000呎，能夠讓更多客人入內選購貨品。（莊堅毅 攝）
服裝開倉最介意的，莫過於款式是否過時，與價格是否相宜。經過記者實地考察發現，各個品牌的特價服飾款式新淨之餘，價格非常貼地！比如5cm的MA1外套居然大減$500，只要$399就有交易，相信是不少潮人必買ITEM。
除了各款服裝，現場更有各類鞋款與袋做優惠，但大家唔洗怕眼花繚亂！記者為大家盤點各大品牌精選貨品，並精選10樣必買Item！
文末有記者推薦Top10商品！
👕精選T-Shirt👕多種款式$99起👕
😍精選衛衣😍秋冬款式皆$99起😍
🧥精選外套🧥多種款式$199起🧥
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記者推薦Top10商品喺依度啊！
多達20多個品牌無從入手？《開罐Opener》就在眾多品牌優惠中為大家挑選出10項必買ITEM！
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【I.T Bazaar Sale · 詳細資料】
🏠地點：銅鑼灣SOGO崇光21/F崇光宴會廳
🏠日期：9月11日 至 9月16日
🏠時間：10:00 - 22:00
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※ 優惠商品不設退換
※ 現場貨品不能試身
※ 購買2至3件指定商品，可享全單額外9折
※ 購買4件指定商品，可享全單額外85折
※ SOGO rewards會員 / 中銀崇光VISA卡客戶，凡購物可享全單額外95折
※ 付款方式包括：現金、信用卡(VISA / Master / 銀聯)、微信支付、支付寶
※ 以上優惠資料以I.T官方公佈為準
東涌 I.T Outlet 貨品同樣有優惠！
要是不想去銅鑼灣Bazaar Sale人擠人，位於東涌的I.T Outlet最近進行翻新，將會分成I.T Outlet及i.t Outle兩間門市，並更新了更多當季優惠貨品，想要買筍嘢的話，不妨去逛逛尋寶。
現在於東涌 I.T Outlet 消費滿一定金額，更可獲得精美禮品一份。
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🏠I.T Outlet 地址：大嶼山東涌東薈城 296-297 號舖 Tel: 2639 5328
🏠i.t Outlet 地址：大嶼山東涌東薈城 318 號舖