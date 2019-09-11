【日本颱風】颱風過後趕返工最崩潰　Mean爆上司一句話令網民嘩然

日本關東地區沒有力場保護，受到颱風「法西」的吹擊，首都圈大部分公共交通都宣佈停駛。然而颱風趕在黎明前離開日本，某些交通路線在早上約9點就開始逐漸恢復行駛，因此日本打工仔們也面對著和颱風「山竹」吹襲香港的相同命運 —— 返工。

「山竹」吹襲香港後的畫面仍然歷歷在目，因為香港政府未有因此而宣佈全面停工，因此大部分打工仔都需要根據公司指引，在指定時間內趕回公司。而這個情節原來還有下集，並發生在日本東京首都圈。

在去年9月17日東鐵大圍站萬人排隊等候搭車上班這一幕，相信不少人都深刻難忘。（資料圖片）

究竟日本打工仔們爭相趕回公司，是因為愛，還是責任呢？日本清談節目「モーニングショー」也很想知道，所以就此在車站旁進行了街頭訪問，希望得知他們的想法。

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這樣一看，看來日本打工仔也不是那麼愛上班呢！他們會如此爭相衝會公司，歸根究底是因為日本政府與香港政府一樣，沒有颱風相關的應急方案，為免因為未能趕回公司而被秋後算帳，甚至會被扣起薪金。

上班需要在車站排超過3小時，很多網民都表示很難接受。（日本電視節目截圖）

要是你有「才不會被老細清算吧！」的想法，相信熟知日本職場文化的朋友一定會回你一句「少年你太年輕了！」這個日本清談節目從網絡上引用了兩個贊成打風過後要準時上班的網民留言，讓一眾網民嘩然。

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看到這兩個留言，即使深受職場文化影響的日本人也表示不能接受。日本網民紛紛在Twitter上開Post表示：「有這種上司的公司不會持久，因為根本沒有新人想加入」。究竟日本和香港經歷過這兩次颱風影響後，會不會開始更新颱風相關的應對策略呢？