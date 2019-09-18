IT網店激減低至2折　買三件以上再折　必推10款抵買產品

I.T由即日起於網上商店ITeSHOP一連5日舉辦激安大優惠，大量精選貨品低至2折發售，$95就可以入手:CHOCOOLATE T-shirt！ 另外購物滿指定金額更能夠參加抽獎和享「折上折優惠」，咁筍優惠千萬不能錯過！

網上商店激安優惠，大量精選商品2折起！（I.T）

與剛完結的i.t開倉不同，這次網店優惠包羅 I.T（國際時尚品牌）與 i.t（年輕潮流服飾）旗下近百品牌的春夏大熱潮流商品，包括服飾與首飾配件，超多商品眼花繚亂，《開罐Opener》記者即刻為大家睇清楚有咩好推介！

文末有記者推薦Top10商品！

👇👇👇記者即刻帶大家睇睇有咩優惠👇👇👇

👕i.t超多款式大減價👕

+ 5 + 4 + 3

👕I.T超多款式大減價👕

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記者推薦Top10商品喺依度啊！

減價品牌多過開倉5倍，足足100多個品牌參與優惠，若大家無從入手吧，可參考我們挑選的10項必買商品！

+ 6 + 5 + 4

激安優惠日期

9月18日至9月22日

折上折優惠

購買3件或以上商品，全單即刻獲額外9折優惠

網店多重超抵優惠

優惠一

每日精選指定貨品推出24小時限時特別定價優惠，參與品牌包括AAPE、Alexander Wang、:CHOCOOLATE、Fred Perry、J.W. Anderson 、MSGM、X-Large等。

優惠二

於ITeSHOP – I.T購物單價滿港幣$3,000或以上，即可獲贈Baby Milo鎖匙扣及PVC手提袋套裝一份。

(數量有限 送完即止)

優惠三

於ITeSHOP激安期間將進行幸運大抽獎，只需登記個人資料即可得到抽獎機會一次，獎品如下：

+ 24 + 23 + 22