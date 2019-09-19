【華城連環殺人案】韓國懸案33年後找到疑兇　為何警方不能行動？

曾被韓劇《Signal》、電影《殺人回憶》翻拍的「華城連環殺人案」，事發33年後，終於有進展。 韓國警方日前發現一名正因另一宗謀殺案於獄中服刑的男子的DNA，與此殺人案的疑兇DNA一致。 2個月前，韓國偵查節目《想知道真相》曾經公開新線索，未知是否與警方發現新線索有關係。

《殺人回憶》電影劇照

1986年亞運會開幕前發生首宗案件

1986年9月20日，韓國漢城（現稱首爾）主辦第十屆亞洲運動會，不過，在開幕的5天前，京畿道華城卻發生了一宗殺人案。9月14日，當時71歲的李姓婆婆從女兒家回家途中遇害，屍體翌日被發現。當時她的下衣都被脫去，死因是被勒死。不過，當時的警察都忙於準備亞運會，所以只派了很少警員查案，當年的報道更將事件錯誤描述為普通的交通意外。這宗案件開始，直至1991年4月3日，期間發生了10宗類近的姦殺案，其中只得1人成功逃脫。

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第7次犯案後曾有人見過疑兇

當時一名巴士司機，正在駕駛著開往水源的尾班車。在經過華城的時候，一名男子突然著急地衝出來上車，根據巴士司機的口供，該名男子當時的鞋子沾滿泥濘，而且是一名身材瘦削的年輕男子。下圖為根據巴士司機的描述弄出來的疑兇模擬樣子。

《想知道真相》截圖

犯罪分析學家：殺人是新手，不過強姦不是初犯

美國犯罪分析學家Pat Brown於節目中表示，第一次的犯案現場顯然與其他的不同，顯示他並不是一名經驗豐富的殺手。第二至第七次的犯案手法都是有規律，受害者頭部都被自己的衣物、內衣等物件綁著，Pat Brown認為，這些物件都是在死者死後才綁上去，「這些是兇手犯案前已經想像好的畫面，他是為了滿足自己的幻想，並不是為了給別人看而這樣做」。不過，Pat Brown亦認為，他應該曾經試過強姦別人。

除了第1宗案件之外，其他的死者被發現時都被衣物綁著頭部／《想知道真相》截圖

86年2月至7月曾經發生7次強姦事件

就著Pat Brown提出的疑點，節目組發現，1986年2月至7月期間，於連環殺人案發生的地點附近，發生了7次強姦事件。根據該7宗強姦案受害人的口供，疑兇的特徵與巴士司機見過的那個男子的特徵吻合，就連強姦的手法也十分相近。不少韓國的犯罪心理學家都表示，強姦案與殺人案為同一人做的機會高達65%至70%。

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案件於2006年終止偵查

2006年4月，因案件已發生超過20年，法律追訴期已過去，就算找到真兇，也不能再拘捕起訴。不過，由於案件嚴重，一直受韓國人關注，更曾被拍成電影和電視劇。直至2019年9月19日，韓國警方就事件發布了重大宣布，透露警方1個月前於犯罪庫找出一名現年56歲、正在服刑的男犯人DNA，與當年連環殺人案疑兇的DNA比對，發現他與連環殺人案中的第5、第7和第9宗案件的疑兇DNA吻合。事後傳媒根據警方公布資料，推測該犯人名為李春在（譯音），因一宗姦殺案正在服刑。

疑兇近期的模擬外貌 ／《想知道真相》截圖

殺害小姨的手法類近

該名為李春在的囚犯，於1994年1月在清州市興德區家中，把安眠藥加到小姨（20歲）的飲品中，待她暈倒後，把她強姦，並用錘子等硬物攻擊她的頭部令她死亡。屍體被發現時，被絲襪綁住了身體。而李春在被捕後，曾經於第一和第二次審判中被判死刑。

追訴期已過警方無法行動

雖然有DNA結果作為證據，但警方因「華城連環殺人案」追訴年期已過，一直未有採取行動，就連公布詳細案情都有猶豫。直至韓國電視台2個月前披露消息，引起社會關注，警方才承認案件有新進展，並表示考慮到公眾安全，會研究是否公布疑兇樣貌。