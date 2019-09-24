女友需求大嫌男友難滿足　兩人轉開放式關係　結果竟然......

不少人都曾幻想過身處開放式關係、左擁右抱的生活會有多麼美好，但一位男網民卻在外國討論區Reddit上分享自己的悲慘經驗，表示因應大食女友的要求轉換成開放式關係，卻因女友的一個原因鬧至分手！

由傳統伴侶關係走到開放式關係，最後因為什麼原因走向分手的路途呢？（《藍色海洋的傳說》劇照）

日前有一位自認中上男神的男網民在Reddit上分享經歷，表示自己與女友已經攜手三年，無論性格與興趣都非常相近，是外人眼中的完美情侶。然而這對情侶的關係卻並非這麼完美，全因女友非常大食，而且沉迷BDSM等粗暴性愛，自認品性純良的男網民根本沒有辦法滿足她的需求。

兩人相敬如賓攜手三年，女友按耐不住提出要求，希望與男網民轉變為開放式關係（在情侶關係下，知情並容許與他人發生性行為），男網民也無奈同意了，卻想不到最後還是邁向分手，而且更是因為這個簡單的原因！

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即使按照女友的意思發展成為開放式關係，卻因為丁點妒忌心，三年的愛情就這樣邁向終點。

網民看完後就認為他們分手的原因，不僅是認為自己的吸引力不如男朋友，更多是因為她的個性本來就比較自私。然而也有網友表示，這個故事是不是教訓大家要努力提升自己的「市場價值」，增加自己的吸引力才能夠避開分手的結局呢？