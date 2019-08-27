【集體回憶】那些年的便利店精品　Hello Kitty磁鐵最有共鳴？

大家還記得曾經掀起過Hello Kitty 磁鐵的風潮嗎？那時候每天去便利店7-11消費，就是為了收集那個完全沒有實際價值的Hello Kitty 磁鐵。但一看見在收集板上滿滿的磁鐵，那種滿足感令人難以言喻。最近有台灣網民在Facebook專頁爆廢公社，分享以前珍而重之的Hello Kitty 磁鐵，勾起了不少人的回憶。

還記得這些讓你瘋狂、讓你著迷的Hello Kitty磁鐵嗎？（網上圖片）

這位網民分享自己收集Hello Kitty磁鐵的心路歷程：「當年為了收集這款磁鐵 ，在小七（7-11便利店）花了不少冤枉錢 ，尤其是拿到重複的。」三言兩語間，完美表達了各位當年各位網民瘋狂收集Hello Kitty磁鐵的回憶。

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貼文一出，立刻引起大批網民的共鳴，更有網民表示當初為了收集這些磁鐵，居然每天早午晚三餐都在便利店解決。然而，這些泛黃的Hello Kitty 磁鐵，讓不少網民紛紛留言表示這是「時代的眼淚」。

香港與台灣都推出過Hello Kitty磁鐵系列，在兩地都掀起過收集熱潮。*（網上圖片）

其實除了Hello Kitty 磁鐵之外，當時很多商店都推出了收集系列，其中史努比模型、迪士尼經典人物銅像模型、還有迪士尼經典公仔波子棋等系列，都是一代人的收集回憶。你還保留著這些便利店精品吧？留言跟大家分享一下吧！

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