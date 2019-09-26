自信肥妹cosplay模特兒　巨乳圓臀成熱話　30張惡搞寫真在IG爆紅

瘦身是女人的終生事業，但並不代表肥胖就是原罪。巴西一名少婦因為剛生產後身材大走樣，但就在減肥過程中學會欣賞自己的身材，在社交媒體上模仿模特兒硬照的姿勢，更多次露出她圓潤的臀部與性感的雙腿，表現出的自信美，「一不小心」就收穫了數萬粉絲。

這位少婦非常搞鬼，經常模仿雜誌海報明星的拍照姿勢，更因而吸引到一大群粉絲。（Instagram@renata_neia）

來自巴西的Renata Neia在懷孕時體重暴增，本想拍照來記錄自己減肥的進展，但天生多想頭的她卻不想單純地對著鏡子MK自拍，因此就開拓了這條模特兒Cosplay之路。

雖然她沒有超性感的身材，但在模仿模特兒姿勢時所展露出的大膽和自信（當然少不了重點的圓潤巨臀與性感雙腿），還是吸引了不少粉絲。自從在IG發cosplay照後，已經吸引了多達2萬的粉絲。

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雖然大眾審美觀還是偏向「纖瘦才是美」的標準，然而當你認為自己毫無價值時，不妨記起一句：「男友跟閨密都可能會背叛你，但脂肪永遠不會」，最重要就是像Renata Neia一樣，學會欣賞自己的身體，才能夠活得開心、活得自在！