港人赴日打工　熱數8大恐怖職場文化　網民：連辭職都不敢！

受到日本文化的熏陶，不少港人都將日本當成「第二家鄉」，閒來無事都要去一趟。一位網民就自認「崇日」，在畢業後一心計劃前往日本工作，但日本傳統職場文化卻嚇到她大呼難頂，甚至連「打電話同佢講辭職都唔夠膽」，認真可怕！

雖然日本的職場文化出名恐怖，但網民jabiru170在LIHKG討論區，就分享赴日工作的歷。她表示自己在日本工作了一段時間，分別累積了3份兼職與1份全職的工作經驗。

日本的職場文化一直都被傳非常恐怖。（《小小的巨人》劇照）

稍有經驗的她相信自己已經儲夠工作經驗，有打算居留日本，因此希望成為日本傳統大型企業的正社員，並在9月初獲得取錄。然而她還未正式就職，就每天收到上司與同事的轟炸信息和無理要求，無力傾訴的她只能夠在討論區上圍爐取暖。

她在貼文中熱數日本8大難頂職場文化，讓不少曾赴日工作的朋友感到共鳴之餘，不少憧憬往日本生活的朋友也大呼夢想幻滅！

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（《開罐》製圖）

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分享完以上8大難頂職場文化後，她表示因為離職將會受到很多冷言冷語，因此即使作為一個不羈放縱愛自由的香港人，也不夠膽打電話講辭職。她更在文中分享自己與公司同事的翻譯對話內容，讓其他深受香港職場文化折磨的上班族們，都紛紛留言表示「搞唔掂」。

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雖則如初，但這位網民也表示不能夠一概而論。其實日本職場已經變得越來越開放，雖然仍然有大部分日本大型企業的職場文化較為守舊，注重職級及態度，但也有很多新興企業採用開放管理制度，自由程度甚至能夠與外國企業相提並論。

她更在文中表示並沒有放棄在日工作的想法，但就會希望能夠盡快離職，尋找另一份氣氛環境較開放的公司。