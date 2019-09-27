UNIQLO秋祭優惠第二彈　5款超抵買商品　UT衛衣$99、女裝長褲$199

秋祭優惠陸續有來！UNIQLO將由即日起至10月3日，推出第二彈優惠，今次優惠商品更包含多款秋冬服飾，價格大減$100，非常值得入手！《開罐Opener》再次派出記者直擊，並盤點5樣必入優惠商品！

相比第一彈秋祭優惠，這次推出更多秋冬減價貨品，多款衛衣外。多款女裝長褲更減至$199！（陳俊堯 攝）

錯過了UNIQLO秋祭第一彈優惠嗎？天氣轉涼之際，UNIQLO將於今天起更新秋祭優惠商品，第二彈優惠中更包含更多秋冬商品！

想知道自己錯過了什麼優惠，可以《按此》查看。

今次優惠包括了秋冬必買的雙面連帽外套和超易配襯的牛仔褲，兩者價格都大減$100，還有更多精選優惠，《開罐Opener》記者立刻為大家直擊推介5款超抵商品！

👇👇👇按圖看5款精選優惠商品👇👇👇

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另外秋冬款式UT長袖衛衣同樣有做優惠。曾經大熱的迪士尼與和風浮世繪系列都在優惠行列，上月UNIQLO與日籍平面設計師 Verdy聯營推出的RISE AGAIN BY VERDY UT衛衣都有減價，全部$99起。

👇👇👇按圖看【MICKEY ART】款式👇👇👇

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👇👇👇按圖看【EDO UKIYO-E】款式👇👇👇

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👇👇👇按圖看【RISE AGAIN BY VERDY】款式👇👇👇

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除了以上精選優惠商品外，UNIQLO店內有更多優惠商品！

👇👇👇按圖看清秋祭第二彈全部優惠👇👇👇

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這次秋祭優惠同樣適用在網絡旗艦店，而且UNIQLO為會員推出網上購物特別企劃，在秋祭期間，以單一配送方式購物滿$500， 並於結算頁內輸入電子優惠碼：[AUTUMNFEST] ，即可享$50購物優惠。

秋祭優惠將於10月3日完結，如果對UNIQLO優惠商品有興趣的話，就記得要把握機會入手了！

👇👇👇按圖看更多詳情與商品👇👇👇

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WeChat Pay HK X UNIQLO 碼上狂賞

如果在門市購買商品，也可以使用WeChat Pay付款。即日起至10月10日，WeChat Pay HK用戶可於UNIQLO門市掃瞄優惠碼領取$20電子現金券一張，購物滿HK$200 就能自動使用！

【門市優惠】WeChat Pay HK X UNIQLO 碼上狂賞

UNIQLO秋祭優惠詳情

活動日期： 第一階段 9月20日 至 9月26日 第二階段 9月27日 至 10月2日 地址： 於香港及澳門全線門店及網絡旗艦店