200部新扭蛋機進駐觀塘APM　最平$10起跳　一文看清扭蛋種類價格

扭蛋迷又有好去處啦！觀塘扭蛋海洋世界最近新增200部BANDAI扭蛋機，除了有最新款扭蛋包括迪士尼、蠟筆小新、角落生物之外，同場更有$10特價扭蛋區。《開罐Opener》記者立刻儲齊彈藥，為大家睇睇有咩咁好扭！

今次新增了200部扭蛋機，機器內貨量齊全，可以盡情扭餐飽！新款扭蛋定價最貴50元一隻蛋，如果只想嚐鮮的朋友，還有特價扭蛋區，貨量雖然不算充足，但僅需$10就能夠入手這些風靡一時的扭蛋款式。

觀塘扭蛋海洋世界新增多款扭蛋，蠟筆小新上月推出的新系列也有得扭。（陳俊堯 攝）

蠟筆小新扭蛋系列於8月才推出，想要霸佔睡衣小新與鱷魚阿山的可愛模樣，不妨趁假日前往扭蛋，將他們全部「收編」。想知幾錢一隻蛋，click入圖睇睇！

👇👇👇蠟筆小新扭蛋系列超可愛！👇👇👇

+ 3 + 2

部分扭蛋機上更擺放了扭蛋實物，可愛模樣讓不少行人乖乖放下彈藥。

除了蠟筆小新和迪士尼系列、寵物小精靈等大熱款式，在場更能夠扭到角落生物、龍珠、機動戰士高達和多款可愛扭蛋款式，無論擺在家裏還是公司桌上都非常合適。

👇👇👇究竟有咩款？記者直擊俾你睇！👇👇👇

20元款式

30元款式

+ 78 + 77 + 76

40元款式

50元款式

+ 19 + 18 + 17

要是有一股扭蛋癮，卻嫌正價扭蛋略微昂貴，不妨到旁邊的特價扭蛋區撞一撞彩。特價區內扭蛋定價為$10，裏面不乏曾經大熱、風靡一時的扭蛋款式。雖然貨量不是很充足，但勝在會不斷更新，每次前往都會有新發現。

👇👇👇立刻點擊看扭蛋區環境！👇👇👇

同場加映限量禮物換領活動

前往扭蛋的朋友們就千萬不要錯過了！

現場除了新增了多部扭蛋機，更推出了禮物換領活動。只要你到場購買了2個BANDAI扭蛋，就能夠憑藉著2張BANDAI扭蛋內附小冊子，換領精美禮品；要是沒有下手扭蛋，你也能夠參與社交媒體獎賞，讚好指定Facebook專頁以獲得一個精美文件夾。