女友邀請入屋短聚　男友卻打退堂鼓　原因是發現她家中竟然有...

如果女朋友邀請你到家一聚，相信你都不會拒絕，不過有位網友卻陷入了一個煩惱，就是他曾說過的一句話，以及女朋友家中的一樣事物，到底是怎麼一回事？

外國網民在reddit向網友求救，指自己早前在tinder上認識了現時的女友，二人相處一直沒有出現問題，而男生亦從來沒有到過她的家。男網友解釋說，因為女友有2名室友，她們都非常吵鬧，所以不太願意在她住處見面。

到底甚麼事男友寢食難安呢？（《繼承者們》劇照）

不過女朋友近日搬了新居，邀請他到新家坐坐。男友終於得米，不過卻因一件事而令他非常苦惱，更有了打退堂鼓的念頭。

原來他在tinder上認識女友時，女友的照片是一張跟狗狗的合照，他當時為了打開話匣子留言，卻變成了今天的煩惱來源。到底是甚麼一回事？

↓↓↓ 按圖看男友自白 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

男友在貼文中表示，感覺自己說了一個大話，欺騙了女友。不過不少網民看到帖文，紛紛留言表示同情之外，亦指出其實他把問題看得太重。網民認為，怕狗不是罪，最緊要跟女朋友坦白。再者，怕狗亦不是一件醜事，對狗狗有好感、喜歡狗狗，不等於不害怕，有網民說：「我很喜歡鯊魚，但當有鯊魚游過來時，我還是會逃跑的。」

亦有熱心網友教他克服恐懼，指自己過去也是一個怕狗之人，他認為要克服恐懼，首先要知道自己的怕狗程度去到哪，再慢慢改善，雖然自己一開始仍然是怕得要死，不過慢慢就不會怕了，另外亦可以考慮向專業機構求助。