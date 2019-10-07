日本插畫悲傷長頸鹿的5個朋友　魷魚、地鼠、樹懶的日常太搞笑　

IG插畫家Keigo每日分享幽默畫作，創作出鱷魚、長頸鹿、兔仔、熊貓等角色的搞笑日常生活。最近的新角色有可愛的樹懶、魷魚等，牠們在日常生活中也各有困擾。

來自日本的插畫家Keigo筆下的鱷魚先生、長頸鹿先生的日常困擾插畫一定看過！他自2012年起，每日都會在個人Instagram上分享畫作。他的畫作大受歡迎，最近鱷魚系列更製作成扭蛋！其實，還有其他可愛的動物角色！

日本的插畫家Keigo設計出不同動物角色。（instagram@k5fuwa）

【1】被墨汁困擾的魷魚先生

他算是出現頻律較少的角色，獨特的外形成為畫家創作的來源，方形的頭和長長的鬚子，發展出無限可能。還有會不時噴出墨汁，鬧出不少搞笑事。

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【2】被地底困擾的地鼠先生

喜歡有地下生活的地鼠，長時間在黑暗的地底生活，打卡自拍和生病時，也離不開漆黑一片。

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【3】被寒冷困擾的北極熊先生

北極熊在寒冷地方生活，很多生活習慣跟其他動物不同。而且它跟啡熊相似，除了顏色不同，外型一模一樣，會成北極熊的生活困擾嗎？

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【4】被松果搞到變臉的松鼠小姐

臉子又圓又大的松鼠，經常把松果收在口裡！期待小松鼠有更多搞笑生活日常。

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【5】被速度困擾的樹懶先生

新角色中的人氣角色樹懶，因為動作太慢而帶來的生活困擾有很多呢！不論工作或做運動，也有不少搞笑事。

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