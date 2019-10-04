情侶浴室性愛初體驗　幻想以為好浪漫　結果令人超後悔

一邊沖涼一邊啪啪啪，好像很浪漫，不過有網民試過之後，卻發現Fail到不得了，到底發生了甚麼事呢？

在浴室兩個人親熱，是不少情侶都想一試的滋味，亦不少AV的必備情節，不過近日有網友在reddit上發文，指自己跟男友一起嘗試在浴室啪啪啪，結果沒想像中浪漫之餘，更fail到不得了。

以為浴室性愛很浪漫，結果...（《魔女遊戲》劇照）

樓主的標題是「浴室性愛真是最差的性愛」，她在文中指出，在浴室中啪啪啪時，地板因為潤滑劑加上水，而變得非常滑，很難站得穩；有時在玩後入的姿勢時，因為企不穩以及距離控制得不好，男友常常在歡愉的時候，令她的臉撞向牆，幻想兩個人腳震震的滑稽畫面，令不少網民都笑出聲。

令她絕望的是，浴室的花灑亦會參與到他們的性愛之中，她偶爾會被頭頂的花灑照頭淋，她更用了「顏射」二字來形容。更慘的事，她眼中的隱形眼鏡因為花灑的水流而脫落。眼前看不清，頭又不斷撞牆，第一次浴室性愛的體驗，令她非常難忘。她更在文末為這次性愛，給了「0/10」場的分數，直言可一不可再，以後還是車震，或者普普通通地在床上做愛就好了。

看了這麼多FAIL事，來看個帥哥吧。（網上圖片）

不少網友都對她的經歷表示同情，指在浴室做愛需要非常好的平衡力，對新手來說就好像在滑浪板上做愛一樣，是非常高階的技巧，一點也不容易。亦有網友提議，換個大一點的浴室來做愛，以及盡量少用潤滑劑，因為一定會跌到四腳朝天、掃跌一堆東西，甚至受傷。

亦有網友指出，戴著隱形眼鏡洗澡非常危險，因浴室的熱力，會令隱形眼鏡變形而難以除下。不知道樓主看了這些建議，會不會考慮再試一次？