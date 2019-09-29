【性愛那些事#17】 拆解女生難有高潮原因　原來跟日常生活有關？

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 如何才可以高潮？現代女性愈來愈難達到高潮的原因是甚麼？「性愛那些事」今次請來性治療師何慕詩為大家解說，不能高潮的原因，以及她的小貼士。

女生難以高潮，原來有很多原因。（網上圖片）

有美國調查顯示，每三個女性當中就有一個比較難得到性高潮，而只有一成的女士經常可以達到成高潮。難以高潮的主要原因，分為生理及心理層面，而在何慕詩過去10年的經驗中，大概有85%至90%情況，都是因為心理因素影響。

何慕詩指出，每個人對外來刺激反應都不同，很難一概而論，因此伴侶之間應有足夠溝通。當因為欠缺溝通，而男士掌握不到女士的需要；女士可能因為尷尬或怕令對方有hard feeling，而沒有表達自己的感受及喜好。

女生怕尷尬不敢跟男友交流，令高潮離她愈來愈遠。（網上圖片）

結果很可能會誤以為男士無能，令女士難以享受性愛過程；一些比較自信的男士，亦有可能認定伴侶性冷感；更有女士覺得是自己出現問題。在層層的猜度之下，性愛質素只會愈來愈差，又如何達到高潮呢？

除以之外，女士達不到高潮，也有可能跟日常生活有關，一起來看看還有甚麼原因，以及何慕詩的小貼士吧。

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