情侶找同班同學3P　她表現超主動令女友呷醋　網民：這甚麼劇情？

外國有一對打算嘗試3P的情侶，竟然因為人選問題，令女友感到妒忌。不過網民認為，女友根本錯了重點。

3P不是個個人都接受到，對於這對拍拖半年的情侶來說，他們都偶有提起3P想法，心動不如行動，亦開始找尋合適的第三人。不過對於女友來說，男友的提議卻令她非常呷醋。

男友的3P提議令女友非常呷醋。（《金秘書為何那樣》劇照）

女友在reddit上發文，指男友有一天突然對她說，可以跟同班的一個女生3P。細問之，發現男友的同班同學之中，有一名女生跟他關係很好，而且表現主動，男友有時更會跟她分享飯盒。有一次女生看到男友的手機上有女友的合照，就不斷對他說「你的女朋友好漂亮」。

而那名女生亦有拍了拖四年的男朋友，不過卻是開放性關係。隨後男友開玩笑問她「要不要跟我們3P」，沒想到女生一口答應之餘，更表示自己家周末沒有人，可以「開戰」。

女同學的積極表現令女友非常不安。（網上圖片）

男友將事情告訴樓主之後，她感到非常妒嫉，因為男友竟然自己找了3P對象，而完全沒有問過她的意見，而更像是他們兩人已經商量好，才叫樓主一起3P，而女生的積極和主動的表現，更令樓主認為，她是看上了自己的男友。

不少網民看到樓主的發文之後，紛紛留言指男友跟那女生很大機會會有一腿，更何況樓主跟他拍拖只有半年，很可能中了伏而不自知。亦有網民指出，女生與其糾結於是由誰發出的邀請，更應該意識到，自己會因為有第三人玩3P而感到嫉妒，要好好思考一下自己到底應不應該答應這個要求。

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