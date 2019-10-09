日本第一牛郎ROLAND爆笑8金句回網友　句句暗藏人生哲理│第二彈

開罐
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作為年賺三億円的日本第一牛郎，ROLAND「口技」了得早已眾所周知，每一句結合幽默與極度自戀的金句背後，暗藏著不少人生哲理，連男生也為之瘋狂，經已變成日本男女通殺的新男神。

ROLAND名言：「世上只有兩種男人，就是我，及我以外的男人。」 （ROLANDofficialsite）

隨著知名度上升，有不少網民於ROLAND的Twitter留言箱留言，向他請教人生哲理，當然也有不少Haters揶揄，不過大方的ROLAND都逐一回應，亦成就不少至理名言。

繼上回提及過的16句金句後，近日ROLAND又再爆出神回應，當網民問他為何老是戴太陽眼鏡時，他竟霸氣以兩字回應，笑翻一眾網民。

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不愧是日本第一牛郎，已經進化到光用眼神就能讓女生懷孕了...

這霸氣回應笑翻一眾網民，短短一天已接近有5萬轉推分享，亦有人表示「為了預防少子化，請您脫下墨鏡」、「我是男的也懷孕」、「實在太天才了」。

重溫【第一彈】16句金句

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點擊影片回顧ROLAND過往電視節目的爆笑金句

Twitter原文

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