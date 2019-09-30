【照騙】日本寫真女星憑修圖銷量奪冠　粉絲看真人後崩潰：這是誰

隨著修圖技術變得成熟，男生們的處境便愈來愈危險。有時想買本寫真治癒一下心靈，隨時都可能變成導致心臟病發的危險品！ 近日日本有位叫清瀨汐希的水著女星爆出封面照騙，令不少粉絲中伏崩潰...

（Twitter@yuki_kiyose）

超美封面成銷量冠軍



今年6月，日本性感寫真界有顆耀眼的新星誕生，她就是 清瀨汐希。她今年22歲，身高170cm，不但外貌甜美，而且擁有G Cup魔鬼身材兼長腿。



單憑封面已令一眾男生欲罷不能，單是訂購量就已拿下銷量冠軍。

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騙照風雲



這寫真封面的確令人眼前一亮，社交網站的美照亦令她多了不少粉絲。但當清瀕汐希於寫真DVD發賣活動現真身時，粉絲們馬上崩潰，全因萬眾期待的女神竟變了大臉大媽...



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近日清瀨汐希出席日本電視台節目《有吉反省會》，交代自己修圖過度一事，並向粉絲們道歉。



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這種貨不對辦的寫真到底有沒有違反商品說明條例呢...

這也差太遠了吧...（Twitter@yuki_kiyose）

其實這節目之前亦有介紹過另一位寫真偶像照騙事件，有興趣的朋友可到這裡觀看！