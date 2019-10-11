【真●忍法】日本學生交報告　教授驟眼睇以為係白卷　結果俾滿分

日本一名女學生羽賀英美，在忍者史報告上交白卷，卻得到滿分，難道她使出了「忍術」？

羽賀英美小時候已經迷著忍者文化，入讀三重大學之後，修讀了由山田雄思教授的「忍者史」課程。課程其中一環是，參訪伊賀流忍者博物館，之後教授要求學生提交報告。羽賀英美交出的報告，卻是一張空白的紙張。

看得出這張紙有甚麼特別嗎？（BBC）

教授接到紙張時非常驚喜，因為他發現了報告上，其實是用了學生自製的隱形墨水，而該種隱形墨水，正是忍者的「烤墨紙」技術。

原來羽賀採取了古法，先將大豆浸泡、磨碎，再用布包住擠乾，再用水調和，前後花了兩小時，才達到隱形墨水的最佳比例，最後她用細毛筆在和紙上寫下報告的內容。為了確保教授不會誤會她交白卷，羽賀更寫了紙條提醒：「請加熱紙張」。

用忍術交報告的女生羽賀英美。（BBC）

BBC引述山田雄司表示，他當時非常懷疑字跡能否清楚顯現，不過在煤氣爐上加熱時，效果非常好。他又說，曾見過學生用密碼寫的報告，惟從未見過用「烤墨紙」技術完成的報告，因此毫不猶豫地給了羽賀英美最高分。

羽賀亦表示，當知道報告會根據創意評分，她苦苦思考下決定用「烤墨紙」技術，更相信教授會欣賞她的創意。

除了如此有創意的報告方式之外，過去亦出現不少，如「find x」之類的經典神答題，一起來看看吧。