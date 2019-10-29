【多圖】台灣E Cup嫩模　愛內衣當面衫着出街　男粉：辣到受不了

高人氣嫩模「Yumi.K」擁有姣好臉蛋和超兇E級巨球，從不吝嗇和粉絲分享好身材，常常身穿清涼低胸上衣，大秀傲人雙峰。她21日又上傳性感辣照，上身似乎只穿一件內衣，就這樣大膽坐在超商內自拍，不少男粉絲看了都暴動直呼：「辣到受不了！」

Yumi擁有甜美長相和超兇E級雙球。（IG@yumibb8888）

照片中，Yumi坐在超商沙發上，上身看似直接內衣外穿，超低胸純白蕾絲內衣根本包不住雪白渾圓巨球，E級八字雙峰更是擠出清楚超深「人字」豪溝。她對著鏡頭嘟起櫻桃小嘴，露出無辜表情，配圖PO文寫道：「我也不敢相信我怎麼可能單身這麼久，1000個說怎麼可能一定很多人追，但1萬個說這一定難追不要試最好。所以你說說呢，到底有沒有人追。」

Yumi在超商大膽內衣外穿，辣露E級巨球。（IG@yumibb8888）

眾多男網友看了激動難耐，紛紛留言表示…（按圖看留言▼）

Yumi雖然擁有令人稱羨的E罩杯，卻曾透露因胸前巨球帶來不少困擾，表示因胸部太大長期穿胸罩造成紅腫發炎，不得已情況下只好不穿內衣出門。她有一次在路邊等車，看到一隻狗狗在舔一個「熟悉物品」，才驚覺發現自己的胸貼掉了，嚇得她趕快撿起走人，直呼「太尷尬了」。

Yumi不時將內衣當面衫着。 （IG@yumibb8888）

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