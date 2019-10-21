F Cup網紅着小背心曬自製早餐　網民錯Fo豐滿身材：只煎蛋也滿分

早餐是一天的活力來源，如果有美女做早餐，相信許多男網友一定天天早起。一名女網友親手做了一份起司火腿蛋，她將照片上傳到臉書「爆廢公社二館」，沒想到她傲人的身材反而比早餐還搶眼，讓許多男網友看了口水直流。

一名正妹網友在臉書PO出自己做的早餐，但網友卻被她傲人的身材給吸引。（Facebook@爆廢公社二館）

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照片中看到這名正妹網友上圍相當豐滿，身上的白色小可愛遮掩不了傲人的胸圍，白皙的皮膚加上甜死人不償命的笑容，許多男網友看了快要噴鼻血。正妹手拿著親手做的起司火腿蛋，在臉書上寫道「會自己做早餐的女孩有加分嗎？雖然是很簡單的起司火腿蛋…哈哈哈」，讓許多人留言也想嚐一口。



男網友紛紛留言讚美（點圖看留言▼▼▼）

這名正妹後來被網友搜出，原來她是網紅直播主「蔡憂憂」，有著F罩杯的好身材，時常在臉書和IG上貼出許多生活照和美照，IG上有4萬多名粉絲追蹤，人氣相當高。

按圖看更多網紅直播主「蔡憂憂」的美照▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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