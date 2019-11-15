【出Pool補習班#20】與曖昧對象傳短訊太多易觸礁？專家揭3大陷阱

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《奶酪陷阱》劇照

和異性相處可算是難題，和心儀的對象傳短訊，更是世紀難題。PICKUP HONG KONG 社交力學培訓導師 Miracle Cheung 分享，自2011年教社交力學至今，發現到其中一個導致現代人長期單身的最大原因就是「溝通能力下降」；這不單指語言能力，更泛指了解對方所需，展現己之所長的能力。



▼▼▼▼專家揭以短訊發展關係3大壞處▼▼▼▼

那傳短訊是否毫無作用？非也，它有著一個非常關鍵性的作用，那就是用來約對方出來，但謹此而已。Miracle 又說，很多人傾向躲在電話背後，讓自己有更充裕的時間去「鬥」那完美對答，但此乃惡性循環，只會令溝通能力更進一步下降，令你更需要躲在電話背後。

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